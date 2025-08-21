Пента-трик из ассистов. Матч Q4 еврокубка в Швеции завершился со счетом 7:2

21 августа состоялся первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командам Хеккен и ЧФР Клуж.

Поединок прошел на стадионе Бравила Арена в Гетеборге, Швеция. Игра завершилась со счетом 7:2в пользу хозяев.

По дублю за хозяев оформили Симон Густафсон и Джон Дембе. Еще по одному мячу забили Силас Андерсен, Исаак Брусберг и Адриан Сванбек. У гостей отличились Меритоон Кореница и Андрей Кордя.

Пента-трик из ассистов за Хеккен сделал Амор Лаюни. Забавно, что выполнил меньше всех касаний среди полевых игроков – 39.

Ответная игра между ЧФР Клуж и Хеккеном состоится 28 числа в Румынии. Победитель противостояния гарантирует себе участие в основном этапе третьего по силе еврокубка.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Первый матч. 21 августа

Хеккен (Швеция) – ЧФР Клуж (Румыния) – 7:2

Голы: Густафсон, 2, 35, Андерсен, 18, Сванбек, 24, Брусберг, 49, Дембе, 61, 70 – Кореница, 38, Кордя, 50

