  4. Туран пояснил, почему Шахтер не сумел обыграть Серветт в Лиге конференций
Лига конференций
22 августа 2025, 05:10 |
78
0

Наставник горняков высказался после первого матча четвертого раунда еврокубка

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал результат матча четвертого раунда квалификации Лиги конференций против швейцарского Серветта (1:1):

«Мы упускаем много моментов. Нам нужно быть внимательнее, когда мы подходим к завершению, и больше стремиться забивать.

Нужно больше гореть желанием забить гол и еще сильнее этого стремиться. Мы работаем над каждой деталью, но иногда дело не в деталях, принципах или тактике. Когда подходишь к завершению, нужно сильнее чувствовать гол, больше стремиться его забить.

Когда подходишь к штрафной площадке, нам нужно больше энергии, больше задора. Потому что не так просто добраться до штрафной, 23 момента, 1–2 метра».

Ответная встреча между Серветтом и Шахтером состоится 28 числа в Женеве.

Видеообзор матча Шахтер – Серветт (1:1)

Арда Туран Шахтер Донецк Серветт Шахтер - Серветт Лига Европы
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
