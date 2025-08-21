Шахтер – Серветт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча Q4 Лиги конференций 2025/26
21 августа проходит первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между Шахтером и Серветтом.
Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4
Первый матч. 21 августа
Шахтер (Украина) – Серветт (Швейцария) – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Фомба, 8
(новость обновляется)
Шахтер – Серветт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
