Шахтер – Серветт. Видео голов и обзор матча (обновляется)

21 августа проходит первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между Шахтером и Серветтом.

Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Первый матч. 21 августа

Шахтер (Украина) – Серветт (Швейцария) – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Фомба, 8

(новость обновляется)

Шахтер – Серветт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция