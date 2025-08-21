Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
21 августа 2025, 21:07 | Обновлено 21 августа 2025, 21:18
Шахтер – Серветт. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча Q4 Лиги конференций 2025/26

Шахтер – Серветт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

21 августа проходит первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между Шахтером и Серветтом.

Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Первый матч. 21 августа

Шахтер (Украина) – Серветт (Швейцария) – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Фомба, 8

(новость обновляется)

Шахтер – Серветт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шахтер Донецк Серветт Шахтер - Серветт видео голов и обзор Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
