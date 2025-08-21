Серветт из-за ошибки потерял игрока на матч квалификации ЛК против Шахтера

28-летний французский форвард Флориан Айе не сможет сыграть за швейцарский Серветт в первом матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 против донецкого Шахтера.

Об этом сообщила пресс-служба Серветта, опубликовав заявление на официальном сайте:

«Флориан Айе не сможет принять участие в матче плей-офф Лиги конференций против донецкого Шахтера. Из-за внутренней административной ошибки Флориан Айе не был заявлен на сегодняшний матч.

Футбольный клуб Серветт приносит извинения пострадавшему игроку и сделает все возможное, чтобы получить результат в Кракове. Никаких дальнейших комментариев по этому вопросу не будет».

Шахтер начнет поединок против Серветта 21 августа в 21:00 по Киеву. Встреча состоится на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша.

Ранее наставники коллективов Арда Туран и Жослен Гурвеннек назвали стартовые составы своих подопечных.