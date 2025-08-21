Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо добавило 4 футболистов в заявку A на матчи с Маккаби
Лига Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо добавило 4 футболистов в заявку A на матчи с Маккаби

Заявка A столичного клуба пополнилась несколькими футболистами

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо добавило 4 футболистов в заявку A на матчи с Маккаби
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Киевское «Динамо» добавило 4 футболистов в заявку A на предстоящие матчи Лиги Европы с «Маккаби» Тель-Авив.

Первая игра между командами состоится 21 августа в 21:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится через неделю, 28 августа.

Из заявки B в заявку A столичного клуба перешли следующие футболисты:

  • Вратарь: Вячеслав Суркис
  • Защитники: Тарас Михавко, Владислав Захарченко
  • Нападающий: Матвей Пономаренко

Ранее сообщалось о том, что «Маккаби» Тель-Авив перед игрой с «Динамо» продал одного из лидеров клуба.

По теме:
ЛАЗЕТИЧ: Это большой вызов. Динамо – хорошая, интенсивная, молодая команда
Экс-динамовец Браун Идейе повесил бутсы на гвоздь. Статистика за карьеру
ГРИГОРЧУК: «Шовковскому стоит сделать коррективы – мне чего-то не хватает»
Динамо Киев Тарас Михавко Вячеслав Суркис Матвей Пономаренко Владислав Захарченко заявка Лига Европы Маккаби Т-А - Динамо Динамо - Маккаби Т-А
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Ех Динамо,  повна прірва, Амінь.!!!
Ответить
0
