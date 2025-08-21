ОФИЦИАЛЬНО. Динамо добавило 4 футболистов в заявку A на матчи с Маккаби

Киевское «Динамо» добавило 4 футболистов в заявку A на предстоящие матчи Лиги Европы с «Маккаби» Тель-Авив.

Первая игра между командами состоится 21 августа в 21:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится через неделю, 28 августа.

Из заявки B в заявку A столичного клуба перешли следующие футболисты:

Вратарь: Вячеслав Суркис

Защитники: Тарас Михавко, Владислав Захарченко

Нападающий: Матвей Пономаренко

Ранее сообщалось о том, что «Маккаби» Тель-Авив перед игрой с «Динамо» продал одного из лидеров клуба.