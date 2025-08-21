Лига Европы21 августа 2025, 18:09 |
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо добавило 4 футболистов в заявку A на матчи с Маккаби
Заявка A столичного клуба пополнилась несколькими футболистами
21 августа 2025, 18:09 |
Киевское «Динамо» добавило 4 футболистов в заявку A на предстоящие матчи Лиги Европы с «Маккаби» Тель-Авив.
Первая игра между командами состоится 21 августа в 21:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится через неделю, 28 августа.
Из заявки B в заявку A столичного клуба перешли следующие футболисты:
- Вратарь: Вячеслав Суркис
- Защитники: Тарас Михавко, Владислав Захарченко
- Нападающий: Матвей Пономаренко
Ранее сообщалось о том, что «Маккаби» Тель-Авив перед игрой с «Динамо» продал одного из лидеров клуба.
Ех Динамо, повна прірва, Амінь.!!!
