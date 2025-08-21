Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити отправил топ-таланта в Бундеслигу
Англия
21 августа 2025, 16:59 | Обновлено 21 августа 2025, 17:09
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити отправил топ-таланта в Бундеслигу

Эчеверри перешел в Байер

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити отправил топ-таланта в Бундеслигу
ФК Байер

Клуб Бундеслиги Байер объявил о переходе атакующего хавбека Клаудио Эчеверри. Игрок Манчестер Сити перебрался в леверкузенскую команду на правах годичной аренды.

Сообщается, что у Байера нет права выкупа контракта.

19-летний игрок в январе перебрался в манчестерскую команду из Ривер Плейта и успел сыграть в трех матчах. Ожидалось, что Клаудио перейдет в Жирону или Боруссию Дортмунд, но игрок выбрал Байер.

Иван Зинченко Источник: ФК Байер
