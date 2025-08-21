ГРИГОРЧУК: «Шовковскому стоит сделать коррективы – мне чего-то не хватает»

Украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, оценил шансы киевского Динамо квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы.

– Поговорим о Динамо! Киевляне не прошли Пафос, но киприоты не так просты, как казалось...! Они спокойно играли и против Динамо, и против Црвены Звезды.

– Лига чемпионов – особый турнир, там играют чемпионы! В любой стране чемпион – это сильная единица. Это команды, способные добиваться солидных результатов. Я думаю, что любой чемпион страны он силен. Мы должны это понимать, и мы видим, что это действительно так! Я согласен с вами, Пафос – команда добротная.

Потенциал для того, чтобы обыгрывать и проходить Маккаби у Динамо. На мой взгляд, Шовковскому стоит сделать ряд коррективов – мне чего-то не хватает... Хочу, чтобы Динамо было успешнее в плане тактики и громкими в плане соперника, но я понимаю, что у Динамо есть все шансы пройти Маккаби, – сказал Григорчук.

