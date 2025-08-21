Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ГРИГОРЧУК: «Шовковскому стоит сделать коррективы – мне чего-то не хватает»
Лига Европы
ГРИГОРЧУК: «Шовковскому стоит сделать коррективы – мне чего-то не хватает»

Тренер верит в проход киевского «Динамо»

ГРИГОРЧУК: «Шовковскому стоит сделать коррективы – мне чего-то не хватает»
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, оценил шансы киевского Динамо квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы.

– Поговорим о Динамо! Киевляне не прошли Пафос, но киприоты не так просты, как казалось...! Они спокойно играли и против Динамо, и против Црвены Звезды.

– Лига чемпионов – особый турнир, там играют чемпионы! В любой стране чемпион – это сильная единица. Это команды, способные добиваться солидных результатов. Я думаю, что любой чемпион страны он силен. Мы должны это понимать, и мы видим, что это действительно так! Я согласен с вами, Пафос – команда добротная.

Потенциал для того, чтобы обыгрывать и проходить Маккаби у Динамо. На мой взгляд, Шовковскому стоит сделать ряд коррективов – мне чего-то не хватает... Хочу, чтобы Динамо было успешнее в плане тактики и громкими в плане соперника, но я понимаю, что у Динамо есть все шансы пройти Маккаби, – сказал Григорчук.

Ранее сообщалось, что Йожеф Сабо назвал главную проблему Динамо

По теме:
Экс-динамовец Браун Идейе повесил бутсы на гвоздь. Статистика за карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Маккаби перед игрой с Динамо продал одного из лидеров клуба
Роман ГРИГОРЧУК: «В Шахтере я абсолютно уверен, потому что вижу, что...»
Роман Григорчук Маккаби Т-А - Динамо Лига Европы Динамо Киев Маккаби Тель-Авив
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 2
c_a_p2
Прохід буде. Задній...
Ответить
0
SHN
Сначала эксперты накручивают всех,что мы такие сильные,а потом сопли.
А сильные были 15 лет назад
Ответить
0
