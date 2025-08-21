Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олег СЛОБОДЯН: «Я люблю эту команду даже больше, чем сам футбол»
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 15:48 |
Капитан «Оболони» поделился впечатлениями от старта нового сезона

ФК Оболонь. Олег Слободян

После трех туров УПЛ «Оболонь» занимает в турнирной таблице пятое место. Капитан киевского клуба Олег Слободян рассказал об удачном старте и атмосфере в команде.

– Олег, привет. Как твои дела?

– Прекрасно. Начали классно сезон, поэтому настроение хорошее, боевое. Хочется продолжать.

– Что для тебя футбольный клуб Оболонь?

– Мне трудно объяснить словами. Могу сказать только одно: я люблю эту команду даже больше, чем сам футбол. Для меня это родное. Хочется всегда помогать клубу – на поле или в других ролях.

– Вспомни переход из академии к взрослому футболу.

– Это было зимой. Мы с ребятами готовились к чемпионату, и тогда стало известно, что Оболонь прекратила существование из-за конфликта руководства. Была создана новая команда и тренер Сергей Солдатов постепенно начал подключать нас к первой команде. Помню дебют на профессиональном уровне – против Энергии Николаев.

– Какие были эмоции от дебюта?

– Это была мечта. Я очень волновался, потому что всегда следил за Оболонью, ходил на матчи. Хотел быть среди тех футболистов. И вот свершилось.

– Атмосфера в клубе действительно семейная?

– Да, это абсолютная правда. У нас позитивная атмосфера, мы вместе на поле и вне его. Болельщики ощущают эту целостность. Наш уютный стадион только придает особый дух.

– Вспомни путь в Премьер-лигу.

– Это был долгий и непростой путь. В 2015-м мы должны были подняться, но не получилось. Потом каждый год следовали новые попытки. И только после начала полномасштабной войны мы все же осуществили цель. Для меня это было очень важно – 10 лет до одной цели.

– Какой сейчас уровень УПЛ?

– Несмотря на войну, наш футбол возвращается на свое место. Многие клубы вкладывают средства, уровень растет. Это хорошо и для сборной, потому что есть из кого выбирать.

– Как оцениваешь молодежь Оболони?

– Есть много талантливых ребят, которые постепенно подключаются к тренировкам. Есть куда расти. Пример Руха Львов показывает, что инвестиции в детский футбол дают результат.

– Есть амбиции сыграть с Оболонью в еврокубках?

– Конечно, но надо двигаться step by step. Ступенька за ступенькой.

– О болельщиках. Какие они для тебя?

– Классные. Они простят все, кроме безразличия. И мы стараемся быть неравнодушными. Приятно, что в Премьер-лиге людей на стадионе становится больше.

– Нужен футбол во время войны?

– Да. Спорт доставляет людям радость, отвлекает от тяжелых реалий. Даже на фронте ребята следят за матчами.

– Какие цели и амбиции у тебя на будущее?

– Хочу прогрессировать. В какой роли – увидим. Сейчас все эмоции и силы отдаю нашей команде.

– Что скажешь о новом тренере Александре Антоненко?

– Я его хорошо знаю, он заслужил этот шанс. Мы его поддерживаем. Уверен, что у него впереди все самое лучшее.

– Пожелания болельщикам?

– Хочу, чтобы мы вместе прошли этот сезон и финишировали там, где будем заслуживать. С верой в нас и в позитив.

По теме:
Экс-динамовец Браун Идейе повесил бутсы на гвоздь. Статистика за карьеру
Пенуэл – Чайка – 0:1. Победа в меньшинстве. Видео гола и обзор матча
Фридман отреагировал на выигранный суд Шахтера против Днепра-1
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Олег Слободян
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
_ Moore
Ще треба зауважити, що Олег - син власника Оболоні Олександра Слободяна. Грає, віддає асісти (наприклад, Устименку в переможному матчі з Рухом) - що ще потрібно?
