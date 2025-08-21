Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 августа 2025, 13:22
ЦУРЕНКО: «Надеюсь, перед тираном не будем разворачивать красную дорожку»

Теннисистка высказалась о переговорах касательно Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко высказалась касательно войны, россии и переговорах о будущем Украины:

«Украина и страны вокруг россии уже никогда не узнают настоящей нормальности. Это состояние никогда не будет таким, каким мы его себе представляли и на основе чего строили свое будущее. Даже если наступит перемирие или мир, Украина всегда должна быть готова к агрессии в будущем. То же самое могут чувствовать страны, находящиеся рядом с россией и ее партнерами из беларуси – в этом нет никаких сомнений.

Трудно описать, что я чувствую в последние дни, и даже месяцы – с того момента, как начались обсуждения на тему того, на каких условиях должна завершиться война. Многие мои соотечественники были вынуждены бежать из своих городов, из мест, которые они любили. Сегодня в этих людях огромная тоска. Уже хотя бы поэтому перспектива отдачи любых территорий звучит драматично. Это было бы крайне несправедливо и невыразимо больно для украинцев. Я не знаю, как страна сможет функционировать, если представить, что часть наших земель будет отобрана. Но прежде всего война должна остановиться. А этот вопрос решается другими странами и мировыми лидерами. Мы можем лишь наблюдать за тем, что происходит.

Большая россия означает еще больше возможностей для агрессора атаковать через несколько лет, когда он сочтет, что достаточно восстановился. Трудно представить себе стабильный мир со страной диктатора, даже если удастся достичь какого-то конца войны.

Лидеры европейских стран, которые на протяжении многих лет решительно поддерживают Украину, продолжают доказывать, что будут делать это и в будущем. Прежде всего это государства, принявшие беженцев из нашей страны, и среди них Польша – номер один. Вы и другие страны Балтии понимаете, что россия представляет собой реальную угрозу. И поверьте мне, украинцы ценят эту поддержку.

Я очень рассчитываю на то, что человек, который говорит, что умеет находить решение для любого конфликта, действительно имеет план, как сделать это и в данном случае. Я также надеюсь, что перед тираном и диктатором мы больше не будем разворачивать красную дорожку, потому что для украинцев такие картинки – абсурд. Но это политическая реальность, и мы ничего не можем с ней поделать. Мы прежде всего благодарим за поддержку всех, кто нам помогает. Надеюсь, убийства будут остановлены и все мы сможем вернуться на Украину и быть счастливыми в своей стране», – сказала Леся в интервью Sportowe Fakty.

По теме:
Склоним головы. Обладатель Кубка Украины не дожил до рождения сынишки
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Шевченко подписал меморандум про сотрудничество с Ассоциацией ветеранов ССО
Леся Цуренко российско-украинская война
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
