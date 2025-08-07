WTA07 августа 2025, 18:03 |
184
1
ВИДЕО. Не играла с ноября 2024. Цуренко показала, как тренируется на корте
Леся восстанавливается после операции на локте
07 августа 2025, 18:03 |
184
1
36-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 288) восстанавливается после операции на локте, которую перенесла в начале июня.
Цуренко опубликовала пост в своем Instagram, в котором показала, как тренируется на корте.
Леся не играла с ноября 2024 года, когда защищала цвета сборной в матчевом противостоянии плей-офф КБДК против Австрии (3:2).
Комментарии 1
чи варто взагалі продовжувати грати в 36..... чи краще вже здоровья поберегти, та тренувати молодь.
