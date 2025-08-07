ВИДЕО. Не играла с ноября 2024. Цуренко показала, как тренируется на корте

36-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 288) восстанавливается после операции на локте, которую перенесла в начале июня.

Цуренко опубликовала пост в своем Instagram, в котором показала, как тренируется на корте.

Леся не играла с ноября 2024 года, когда защищала цвета сборной в матчевом противостоянии плей-офф КБДК против Австрии (3:2).

