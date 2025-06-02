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  4. ФОТО. Придется быть левшой. Леся Цуренко перенесла операцию на руке
WTA
02 июня 2025, 18:50 |
504
0

ФОТО. Придется быть левшой. Леся Цуренко перенесла операцию на руке

36-летняя украинская теннисистка поделилась фото из больницы

02 июня 2025, 18:50 |
504
0
ФОТО. Придется быть левшой. Леся Цуренко перенесла операцию на руке
Instagram. Леся Цуренко

36-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко опубликовала фото из больницы в своем Instagram.

Украинка перенесла операцию на правой руке.

«Какое-то время придется побыть левшой», – подписала снимок Леся.

Цуренко о завершении карьеры не объявляла, но она не играла с ноября 2024 года, когда защищала цвета сборной в матчевом противостоянии плей-офф КБДК против Австрии (3:2).

Ранее стало известно о том, что Леся вместе с командой подала в суд на WTA.

ФОТО. Придется быть левшой. Леся Цуренко перенесла операцию на руке

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фото Леся Цуренко операция операция на руке
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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