ФОТО. Придется быть левшой. Леся Цуренко перенесла операцию на руке
36-летняя украинская теннисистка поделилась фото из больницы
36-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко опубликовала фото из больницы в своем Instagram.
Украинка перенесла операцию на правой руке.
«Какое-то время придется побыть левшой», – подписала снимок Леся.
Цуренко о завершении карьеры не объявляла, но она не играла с ноября 2024 года, когда защищала цвета сборной в матчевом противостоянии плей-офф КБДК против Австрии (3:2).
Ранее стало известно о том, что Леся вместе с командой подала в суд на WTA.
ФОТО. Придется быть левшой. Леся Цуренко перенесла операцию на руке
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