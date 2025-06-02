36-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко опубликовала фото из больницы в своем Instagram.

Украинка перенесла операцию на правой руке.

«Какое-то время придется побыть левшой», – подписала снимок Леся.

Цуренко о завершении карьеры не объявляла, но она не играла с ноября 2024 года, когда защищала цвета сборной в матчевом противостоянии плей-офф КБДК против Австрии (3:2).

Ранее стало известно о том, что Леся вместе с командой подала в суд на WTA.

ФОТО. Придется быть левшой. Леся Цуренко перенесла операцию на руке