Гранд зарабатывает, гранд вернулся. Что нужно знать о Бундеслиге 25/26

Уже в нынешний уик-энд, 22 августа, начинается сезон 2024/25 в немецкой Бундеслиге, одном из чемпионатов европейской "большой пятерки". Sport.ua в эксклюзивном материале представляет новый сезон в высшем ярусе чемпионата Германии.

Бавария – гранд, который зарабатывает

Многие немецкие клубы завершают летнюю трансферную кампанию с положительнім балансом и главный немецкий гранд – в их числе. «Бавария» летом приобрела на 72 миллиона евро, из которых 70 заплатили английскому «Ливерпулю» за одного только колумбийского левого вингера Луиса Диаса. Еще два миллиона стоил мюнхенцам трансфер центрального защитника Джонатана Та из леверкузенского «Байера», о котором говорили не один год. При этом продала «Бавария» почти на 80 миллионов евро – за 35 миллионов в «Тоттенхэм» ушел форвард Матис Тель, еще пять миллионов стоила «шпорам» аренда опорного полузащитника Жоау Пальиньи, а за 25 миллионов левый вингер Кингсли Коман перешел в чемпионат Саудовской Аравии. Кроме того, в «Эвертон» за 9 миллионов продали левого защитника Адама Азну. А правого вингера Лероя Сане и центрального защитника Эрика Дайера «Бавария» потеряла бесплатно – после истечения контрактов они ушли в турецкий «Галатасарай» и «Монако» из чемпионата Франции соответственно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Баварія

В летних контрольных матчах «Бавария» разгромила упомянутый «Тоттенхэм» со счетом 4:0, а Харри Кейн не реализовал пенальти. Также мюнхенцы обыграли французский «Лион» и швейцарский «Грассхоппер» с одинаковым счетом 2:1. Интересно, что три гола на двоих забили двое новичков первого состава «Баварии», 17-летние атакующий полузащитник Леннарт Карл и форвард Джона Куси-Ассаре, которых мюнхенцы летом перевели в первый состав из команды U-19 и второго состава соответственно. А 23 августа «Бавария» сыграет традиционный выставочный матч против своих болельщиков – на этот раз против команды австрийского фан-клуба «Рэд Иглз».

Байер, Айнтрахт, Боруссия Дортмунд – преследователи, которые также зарабатывают

Рачительное отношение к финансам – отличительная черта многих немецких клубов. Вся тройка главных преследователей «Баварии» по итогам прошлого сезона летом выручила от продаж игроков больше денег, чем потратила на покупки.

«Байер» летом совершил одну из самій громких продаж межсезонья вообще – за 125 миллионов евро в «Ливерпуль» ушел атакующий полузащитник Флориан Вирц. Кроме него, «красные» также за 40 миллионов купили правого защитника Джереми Фримпонга. Также в английскую Премьер-лигу были проданы левый вингер Амин Адли и опорный полузащитник Гранит Джака, а в итальянскую «Аталанту» – центральный защитник Одийон Коссуну, за которого «Байер» получил 20 миллионов евро. При этом приобрели «красно-черные» центрального защитника «Ливерпуля» Джерелла Куансу и атакующего полузащитника нидерландского ПСВ Малика Тиллмэна – по 35 миллионов за каждого. Еще одного атакующего полузащитника Ибрахима Мазу «Байер» взял за 12 миллионов у «Герты», а в «Брэнтфорде» за 11 миллионов купили вратаря Марка Флеккена. Еще 10 миллионов отдали нидерландскому АЗ за правого вингера Эрнеста Поку. Последний трансфер, если верить платформе Transfermarkt, – оверпрайс. Платформа оценивает Поку в 4 миллиона.

Также летом «Байер» поменял главного тренера – Хави Алонсо заменил экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. В принципе, смена главного тренера напрашивалась – и не только из-за интереса к Алонсо со стороны других клубов, а и потому, что по итогам прошлого сезона слоилось впечатление, что альянс Алонсо и «черно-красных» себя исчерпал или близок к этому.

Качаемо контрольных матчей, то летом «Байер» проиграл со счетом 0:5 молодежному составу бразильского «Фламенгу» и 0:2 английскому «Челси». Еще три матча «красно-черные» выиграли.

Getty Images/Global Images Ukraine. Байер Леверкузен

Франкфуртский «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия» достаточно скромно поработали на трансферном рынке. Франкфуртцы продали за 95 миллионов в «Ливерпуль» форврада Юго Экитике, а за 15 миллионов отпустили в чемпионат Катара центрального защитника Туту Мелу. При этмо приобрел «Айнтрахт» правого вингера «Фрайбурга» Рицу Доана и форварда «Майнца» Йонатана Буркардта – за каждого из них заплатили по 21 миллион. Плюс еще несколько мелких трансферов в обе стороны. В итоге «Айнтрахт» завершает трансяерную кампанию с положительным балансом в 62 миллиона еаро. Также с положительным балансом, но всего 11.55 миллиона, завершает лето дортмундская «Боруссия». «Черно-желтые» за 56 миллионов продали в «Челси» левого вингера Джейми Гиттенса, а приобрели за 30.5 миллиона центрального полузащитника «Бирмингем Сити» Джоба Беллингема и за 20 миллионов правого защитника «Манчестер Сити» Яна Коуту.

Предсезонную подготовку «Айнтрахт» и «Боруссия» Дортмунд провели примерно одинаково. Франкфуртцы сыграли шесто матчей, из которых три выиграли – в том числе 3:1 у «Фулхома», две встречи завершились ничьими, в том числе 2:2 с «Астонвиллой», и проиграли 0:1 тому же «Фулхэму». Дортмундцы, в свою очередь, в трез контрольных матчах одердали две победы, в том числе 3:2 над «Лиллем», и минимально проиграли «Ювентусу» со счетом 1:2.

Фрайбург и Майнц, которым играть в еврокубках

«Фрайбург» – один из тех клубов Бундеслиги, которые заверишили межсезонье с отрицательным трансферным балансом. При этом громких и дорогих приобретений баденцы не совершали. Самое крупное летнее приобретение «Фрайбурга» – атакующий полузащитник Юито Судзуки, которого за 10 миллионов купили у датского «Бреннбю». Также за 8.5 миллионов из французского «Труа» пришел правый вингер Сириак Ирье, а за 6.7 миллионов в «Айнтрахте» купили форварда Игора Матановича. При этом, кроме упомянутого выше трансфера Рицу Доана в «Айнтрахт», продали также правого защитника Кильяна Сильдийю в ПСВ за 5.8 миллиона и форварда Михаэля Грегорича в «Бреннбю» за полтора миллиона. Итого трансферный баланс «Фрайбурга» составил -3.8 миллиона.

В свою очередь трансферный баланс «Майнца» положительный. Кроме ранее упомянутого трансфера форварда Йонатана Буркарта в «Айнтрахт», также ушел еще один форвард Людовик Ажорк, которого за 2 миллиона купил французский «Брест». Купили при этом только форварда берлинского «Униона» Бенедикта Холлербаха, за которого заплатили 10 миллионов евро. В итоге летний трансферный баланс «Майнца» составил почти 14 миллионов евро.

Штутгарт, который взял кубок Германии

Играть в еврокубках предстоит и «Штутгарту», который начинает сезон в ранге действующего обладателя Кубка Германии. При этом швабы, несмотря на необходимость играть на два фронта, не слишком активно работали на трансферном рынке, но заканчивают лето с положительным финансовым балансом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Штутгарт

Летом «Штутгарт» продал одного из своих лидеров, 23-летнего атакующего полузащитника Энцо Мило, который за 28 миллионов евро ушел в чемпионат Саудовской Аравии, где будет играть в составе «Аль-Ахли». Также по 4 миллиона швабы получили за левого вингера Якоба Ларсена и атакующего полузащитника Чжона У Ена. Датчанин перешел в английскую Премьер-лигу, где будет играть за «Бернли», а кореец продолжит выступать в Бундеслиге, но в составе берлинского «Униона». При этом пришли в «Штутгарт» форвард Тьягу Томаш, за которого «Вольфсбургу» заплатили 13 миллионов, и правый защитник «Ренна» Лоренз Ассиньон, чей трансфер стоил 12 миллионов. Кроме того, швабы подписали по одному игроку из молодежных составов «Реала» Мадрид и «Барселоны» – центрального полузащитника Хосе Марию Андреса и атакующего полузащитника Ноа Дарвиша соответственно.

Хайденхайм, который чудом избежал вылета

При чем чудом практически в прямом смысле слова – решающий для вюртембергской команды гол в ворота «Эльферсберга» Леонардо Скиенза забил на пятой компенсированной минуте второго тайма гостевого матча. А в первом, домашнем матче «Хайденхайм» отыгрался, проигрывая 0:2 после первого тайма.

Летом «Хайденхайм» вообще не тратился на трансферы и ничего не заработал. Все приобретения вюртембергцев – аренды атакующего полузащитника «Баварии» Арйона Ибрагимовича и вратаря дортмундской «Боруссии» Дианта Рамая. Также троих игроков перевели в основной состав из молодежной команды. Ушли из «Хайденхайма» только возрастные вратарь Витус Айхер и опорный полузащитник Норман Тойеркауф, у которых завершились контракты. Также в аренду в «Унтерхагинг» отправился 20-летний левый вингер Кристофер Негеле. Единственная, по сути, существенная потеря – атакующий полузащитник Пауль Ваннер, у которого закончилась аренда из «Баварии».

Нулевой трансферный баланс, это, конечно, хорошо. Но сможет ли «Хайденхайм» снова удержаться в Бундеслиге фактически тем же составом?

Гамбург – гранд, который вернулся

«Гамбург», который вернулся в Бундеслигу, по праву можно называть грандом немецкого футбола. Пятикратный чемпионы и трехкратные обладатели Кубка Германии, двукратные обладатели и пятикратные финалисты еврокубков – вполне себе послужной список гранда. К тому же «Гамбург» долгое время был единственным клубом, который никогда не выбывал их Бундеслиги. Увы, в 2018-м году эта серия прервалась и только спустя семь лет «красные штаны» вернулись в Бундеслигу.

И первую после возвращения в элиту трансферную кампанию «Гамбург» завершает с отрицательным трансферным балансом, пусть «минус» и небольшой. «Красные штаны» продали в бельгийский «Брюгге» центрального полузащитника Людовита Реиса за 6 миллионов евро, при этом купили четверых игроков на 8 миллионов. В том числе – центрального полузащитника Николая Ремберга из выбывшего в Бундеслигу 2 «Хольштайна» за 2.4 миллиона и форварда «РБ Лейпцига» Юссуфа Поульсена за миллион. Также «Гамбург» взял в аренду правого защитника украинского «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили и вратаря «Баварии» Даниэля Переца.

Увы, предсезонную подготовку «красных штанов» назвать хорошей нельзя. «Гамбург» смог обыграть, и то минимально, только «Ольденбург»из 3 Лиги, а остальные три матча проиграл. Датскому «Копенгагену» и австрийскому «Штурму» – минимально, а испанской «Мальорке» – со счетом 0:2.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гамбург

Второй новичок Бундеслиги 2025/26 – также именитый «Кельн», трехкратные чемпионы и четырехкратные обладатели Кубка Германии, а также финалисты Кубка УЕФА 1985/86.

Лето «козлы» завершают с отрицательным финансовым балансом в сумме -10 миллионов евро. Продал «Кельн» форварда Дэймиона Унса, которого за 8 миллионов подписал «Саутхэмптон», и левого защитника Макса Финкгрефе, который за четыре миллиона ушел в «РБ Лейпциг». При этом потратил «Кельн» более 20 миллионов, на которые приобрел пятерых игроков – двоих защитников (центрального и правого), центрального полузащитника, левого вингера и форварда. Самым дорогим трансфером «козлов» стал центральный защитник «Миддлсбро» Раф ван ден Берг, за которого заплатили 8 миллионов.

Также «Кельн» летом сменил главного тренера – вместо исполняющего обязанности Фридхельма Функеля в сезоне 2025/26 с «козлами» будет работать 44-летний польский специалист Лукаш Квасньок, который в прошлом сезоне был близок к тому, чтобы вернуть в Бундеслигу «Падерборн» – «сине-черные» заняли четвертое место в Бундеслиге 2 и отстали от «Гамбурга», который стал вторым, на четыре очка.

Итоги, которые будут короткими

Кроме Бундеслиги, в нынешний уик-энд начнется сезон 2025/26 в итальянской Серии А. Эти два чемпионата – последние из европейских топ-5 и топ-8, которые еще не начали сезон. Так что после этих выходных уже можно будет сказать – футбольный сезон 2025/25 стартовал в полном объеме.