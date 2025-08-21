Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер выиграл апелляцию в деле о банкротстве известного украинского клуба
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 12:15 |
Шахтер выиграл апелляцию в деле о банкротстве известного украинского клуба

Кассационный верховный суд отказался удовлетворять жалобу СК «Днепр-1»

Шахтер выиграл апелляцию в деле о банкротстве известного украинского клуба
ФК Шахтер Донецк

Кассационный верховный суд отказался удовлетворять жалобу футбольного клуба «Днепр-1», который пытался отменить апелляцию донецкого «Шахтера».

«Горняки» обратились в суд, чтобы открыть дело о банкротстве днепрян и требуют 480 тысяч долларов за переход полузащитника Александра Пихаленка (20% от суммы трансфера).

В 2021 году украинский футболист перебрался из донецкой команды в «Днепр-1», где провел три сезона. Летом прошлого года Пихаленок стал игроком «Динамо» – сумма трансфера составила 2,5 млн евро. 20% должен был получить «Шахтер», но этих денег он так и не увидел.

Кассационный Верховный суд постановил оставить жалобу без удовлетворения. Это решение вступает в действие с момента принятия и не подлежит обжалованию

После того, как апелляция «Шахтера» осталась в силе, суд первой инстанции должен открыть производство по делу о банкротстве «Днепра-1». Именно этого и требовали «горняки», чтобы получить свои деньги за переход Пихаленка в «Динамо».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Днепр-1 суд апелляция
Николай Титюк Источник
