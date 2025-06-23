Получили жалобу. Суд пересмотрит апелляцию Шахтера против Днепра-1

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» подал кассационную жалобу, после того, как Центральный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляцию донецкого «Шахтера».

Напомним, «горняки» со второй попытки добились открытия дела о банкротстве СК «Днепр-1». Представители «Шахтера» требуют 20% от суммы трансфера (489 тысяч долларов) Александра Пихаленка, который в 2024 году перебрался из «Днепра-1» в киевское «Динамо».

Донецкий клуб намерен получить компенсацию за тот переход, но его оппонент уверяет, что никаких денег за трансфер Пихаленка не получал. Интересно, что «Динамо» ранее сообщало, что полностью рассчиталось за трансфер с «Днепром-1».

Теперь Верховный суд обнародовал постановление от 19 июня, где сообщается, что открыто кассационное разбирательство после того, как была получена жалоба от клуба из Днепра. Спортивный клуб не согласен с тем, что ранее суд удовлетворил апелляцию «Шахтера».