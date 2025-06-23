Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Получили жалобу. Суд пересмотрит апелляцию Шахтера против Днепра-1
Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 14:32 |
587
1

Получили жалобу. Суд пересмотрит апелляцию Шахтера против Днепра-1

Спортивный клуб из Днепра не намерен платить компенсацию за переход Пихаленка

23 июня 2025, 14:32 |
587
1
Получили жалобу. Суд пересмотрит апелляцию Шахтера против Днепра-1
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» подал кассационную жалобу, после того, как Центральный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляцию донецкого «Шахтера».

Напомним, «горняки» со второй попытки добились открытия дела о банкротстве СК «Днепр-1». Представители «Шахтера» требуют 20% от суммы трансфера (489 тысяч долларов) Александра Пихаленка, который в 2024 году перебрался из «Днепра-1» в киевское «Динамо».

Донецкий клуб намерен получить компенсацию за тот переход, но его оппонент уверяет, что никаких денег за трансфер Пихаленка не получал. Интересно, что «Динамо» ранее сообщало, что полностью рассчиталось за трансфер с «Днепром-1».

Теперь Верховный суд обнародовал постановление от 19 июня, где сообщается, что открыто кассационное разбирательство после того, как была получена жалоба от клуба из Днепра. Спортивный клуб не согласен с тем, что ранее суд удовлетворил апелляцию «Шахтера».

По теме:
Украинский клуб пригласит нового тренера и сделает ставку на молодежь
Надо двигаться дальше. На этой неделе Монако подпишет игрока Барселоны
Шахтер и Твенте согласовали трансфер Лемкина. Стало известно, когда объявят
Шахтер Донецк Днепр-1 Динамо Киев Александр Пихаленок трансферы трансферы УПЛ суд апелляция
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Другие виды | 22 июня 2025, 20:12 1
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года

Украинская спортсменка взяла высоту 1.92 м на этапе Континентального тура

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Бокс | 23 июня 2025, 08:15 1
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»

Турки – о предстоящих поединках, которые он будет организовывать

Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Бокс | 23.06.2025, 02:12
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Боец UFC: «Я часто бываю в Украине, там все общаются на русском языке»
MMA | 23.06.2025, 11:15
Боец UFC: «Я часто бываю в Украине, там все общаются на русском языке»
Боец UFC: «Я часто бываю в Украине, там все общаются на русском языке»
«Сложно бегать без мяча». Игрок «молодежки» – о матче с Нидерландами
Футбол | 23.06.2025, 15:04
«Сложно бегать без мяча». Игрок «молодежки» – о матче с Нидерландами
«Сложно бегать без мяча». Игрок «молодежки» – о матче с Нидерландами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
potemkin78
еврея заставляют вернуть часть денег? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
21.06.2025, 23:55 5
Бокс
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
22.06.2025, 20:37 19
Теннис
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
23.06.2025, 08:49 2
Футбол
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
21.06.2025, 19:50 6
Теннис
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
22.06.2025, 00:48 3
Футбол
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
22.06.2025, 07:44 15
Футбол
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
22.06.2025, 08:16 27
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
22.06.2025, 08:49 18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем