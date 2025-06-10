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Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 10:25 |
1405
0

Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба

«Горняки» требуют у «Днепра-1» проценты от трансфера Александра Пихаленка

10 июня 2025, 10:25 |
1405
0
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Донецкий «Шахтер» сумел добиться того, что хотел – суд открыл дело о банкротстве футбольного клуба «Днепр-1».

Центральный апелляционный хозяйственный суд Днепропетровской области решил удовлетворить апелляцию «горняков» «о возбуждении дела о банкротстве ООО Спортивный клуб Днепр-1».

Стоит отметить, что донецкий клуб обращался в суд 13 марта с аналогичным заявлением – дело в том, что «Днепр-1» не заплатил «Шахтеру» проценты от трансфера после перехода полузащитника Александра Пихаленко в киевское «Динамо» в 2024 году.

Весной суд отклонил заявление «горняков», так как «Днепр-1» сообщил, что никакой компенсации от киевского клуба не получал. Представители донецкой команды подали вторую апелляцию, после которой суд решил открыть дело – именно этого и добивался «Шахтер», который требует 480 тысяч долларов за переход Пихаленка (20% от суммы трансфера).

В 2021 году украинский футболист перебрался из донецкой команды в «Днепр-1», где провел три сезона. Летом прошлого года Пихаленок стал игроком «Динамо» – сумма трансфера составила 2,5 млн евро.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Днепр-1 Александр Пихаленок трансферы трансферы УПЛ финансы суд
Николай Титюк Источник: Telegram
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