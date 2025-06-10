Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба

Донецкий «Шахтер» сумел добиться того, что хотел – суд открыл дело о банкротстве футбольного клуба «Днепр-1».

Центральный апелляционный хозяйственный суд Днепропетровской области решил удовлетворить апелляцию «горняков» «о возбуждении дела о банкротстве ООО Спортивный клуб Днепр-1».

Стоит отметить, что донецкий клуб обращался в суд 13 марта с аналогичным заявлением – дело в том, что «Днепр-1» не заплатил «Шахтеру» проценты от трансфера после перехода полузащитника Александра Пихаленко в киевское «Динамо» в 2024 году.

Весной суд отклонил заявление «горняков», так как «Днепр-1» сообщил, что никакой компенсации от киевского клуба не получал. Представители донецкой команды подали вторую апелляцию, после которой суд решил открыть дело – именно этого и добивался «Шахтер», который требует 480 тысяч долларов за переход Пихаленка (20% от суммы трансфера).

В 2021 году украинский футболист перебрался из донецкой команды в «Днепр-1», где провел три сезона. Летом прошлого года Пихаленок стал игроком «Динамо» – сумма трансфера составила 2,5 млн евро.