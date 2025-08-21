Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Главный тренер ФК «Чернигов» поделился ожиданиями от кубкового матча с ФК «Атлет»

Валерий ЧЕРНЫЙ: «Должны сделать все от нас зависящее, чтобы пройти дальше»
ФК Чернигов

В понедельник, 25 августа, ФК «Чернигов» проведет матч Кубка Украины. Поединок пройдет в Киеве, а соперником станет клуб Второй лиги «Атлет». Наставник «Чернигова» Валерий Черный поделился ожиданиями от матча.

«В принципе, Атлет – нормальный жребий. Нам недалеко ехать, будем играть с молодой командой, только что получившей профессиональный статус. Все знают, что качество покрытия их стадиона оставляет желать лучшего, но если так выпало, то мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы пройти дальше. Формат Кубка Украины таков, что практически до конца можно попадать на команды, с которыми реально играть.

Подготовку мы проведем на натуральном газоне. У нас нет покрытия, идентичного стадиону Атлета, потому нет смысла переходить на искусственное поле. Мы пройдем этот цикл и поедем прямо на игру.

Пока все, кроме Егора Шалфеева, находятся в хорошем физическом состоянии. Надеемся, что и он через неделю-две присоединится к основной группе. Посмотрим, будем ли делать ротацию и какой она будет. Все будет зависеть от этого микроцикла – кто как его пройдет», – сказал Валерий Черный.

Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Валерий Черный Кубок Украины по футболу Атлет Киев
Сергей Турчак Источник: ФК Чернигов
