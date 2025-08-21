Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вячеслав КОЙДАН: «Я очень счастлив, что удалось оформить хет-трик»
Украина. Первая лига
21 августа 2025
Вячеслав КОЙДАН: «Я очень счастлив, что удалось оформить хет-трик»

Автор трех мячей в ворота «Прикарпатья» поделился впечатлениями о матче

Вячеслав КОЙДАН: «Я очень счастлив, что удалось оформить хет-трик»
ФК Чернигов. Вячеслав Койдан

В матче третьего тура Первой лиги ФК «Чернигов» на выезде со счетом 3:0 обыграл «Прикарпатье». Автором первого в истории клуба хет-трика стал Вячеслав Койдан. Полузащитник ФК «Чернигов» поделился эмоциями от победы.

– Вячеслав, в матче против Прикарпатья вы сделали первый в своей карьере хет-трик. Это неожиданность для вас, оформить его в выездном матче против достаточно крепкого соперника?

– Да, я о хет-трике думал. В первую очередь, не важно, кто забивает. В команде каждый трудится на поле для достижения победного результата. Но в некоторых матчах на протяжении карьеры мне удавалось делать дубли. И иногда я думал о том, удастся ли мне когда-нибудь сделать хет-трик. Это было такой целью у меня – попытаться по возможности в своей карьере отличиться хет-триком. Поэтому я очень счастлив, что наконец-то мне это удалось! Слаженные командные действия, отличные передачи от партнеров и самое главное – первая победа в чемпионате!

– Если проанализировать все три гола, то в каких эпизодах вам помог случай, а в каких – сработала наигранная комбинация?

– На самом деле, мы все работаем на тренировках, наигрываем разные комбинации и каждый знает, в каком направлении двигаться на поле. Мы стараемся переносить все на матчи, иногда что-то удается, иногда нет! В этом матче во всех трех эпизодах удалось реализовать свои моменты. После отличных передач партнеров по команде мне оставалось только переиграть вратаря.

– Этой победы вы так долго ждали, ведь прошлую весну во Второй лиге провели на одном дыхании…

– Да, конечно, каждая победа придает команде уверенность. После двух поражений в начале чемпионата, хотелось поскорее прервать эту безвыигрышную серию.

– За Чернигов вы играете с 2022 года. Как менялась команда за это время?

– Команда несколько изменилась, но тренерский штаб остается, становится более опытным и мудрым. Из года в год усиливаемся точечно. А вот скелет команды остается неизменным.

– Как вообще вам живется и работается в Чернигове, с учетом ситуации безопасности в регионе?

– Да все нормально: работаем, живем, главное, чтобы все были целыми, здоровыми. Очень важно то, что мы находимся дома и рядом есть близкие люди!

– Что говорят местные болельщики про ФК Чернигов? Помогает ли футбол на время отвлечься от напряженной ситуации вокруг?

– Ну, ФК Чернигов – это достаточно молодой клуб, который пытается с каждым годом все больше развиваться и прогрессировать. Небольшими темпами, но все делается поэтапно. Я думаю, что футбол действительно помогает отвлечься, но это прежде всего касается только любителей этого вида спорта.

– Какую задачу руководство клуба озвучило перед командой на этот сезон?

– Мы выполнили задание через год вернуться в Первую лигу. Поэтому на этот сезон у нас стоит задача закрепиться здесь. Будем стараться быть в первой восьмерке.

– Следующий матч против Феникс-Мариуполя, пока не побеждавшего в этом сезоне. Отталкиваясь от вашего опыта в матче с Прикарпатьем, отсутствие побед — достаточная мотивация для создания результата?

– Я думаю, вообще неважно, сколько матчей команда проиграла или выиграла. Лига достаточно равная и на протяжении чемпионата кто-либо и в любом матче может победить.

Сергей Турчак Источник: ПФЛ
