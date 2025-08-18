Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Валерий ЧЕРНЫЙ: «Мы выиграли с крупным счетом у очень хорошей команды»
Украина. Первая лига
18 августа 2025, 12:57
Валерий ЧЕРНЫЙ: «Мы выиграли с крупным счетом у очень хорошей команды»

Главный тренер ФК «Чернигов» прокомментировал победу над «Прикарпатьем»

Валерий ЧЕРНЫЙ: «Мы выиграли с крупным счетом у очень хорошей команды»
ФК Чернигов

В воскресенье, 17 августа, в матче 3-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» на выезде со счетом 3:0 обыграл «Прикарпатье», а Вячеслав Койдан оформил хет-трик. Результат матча прокомментировал коуч черниговского клуба Валерий Черный.

– Поздравляем вас и вашу команду с первой победой в сезоне. Какие эмоции сразу после игры в раздевалке?

– Эмоции, конечно же, максимально положительные. Мы выиграли, выиграли с большим счетом у очень хорошей команды. Отсюда вывезти три очка мало кому удается, для нас это очень приятно. Еще больше эмоции от того, что мы должны были выиграть в двух предыдущих турах, где-то немного не повезло, где концентрация внимания. Но мы сыграли два предыдущих матча по структуре лучше, чем сегодня. Таков футбол, но сегодня мы выиграли. Тогда мы владели мячом, создавали очень большое количество моментов. Сегодня так же, но реализация очень хорошая была. Если бы так было в двух предыдущих играх, мы выиграли и тогда.

– Вы должны сказать несколько слов о Вячеславе Койдане. Хет-трик в отечественном футболе – это редкость. Тем более, на выезде победный хет-трик.

– Слава – опытный футболист, он поиграл во многих командах, в том числе за границей. Но это первый его хет-трик, мы его поздравили. Дай Бог, может быть, он станет героем тура, напишут, что черниговский футболист создал победу для нашего города.

– Какие задачи у команды на осенний этап?

– Нет задачи. Мы выходим каждый тур играть не победу, независимо от соперника играем на мяче, гнем свою линию. Будем продолжать именно так, как играли раньше. К радости наших болельщиков мы одержали первую победу в нынешнем чемпионате, в очень хорошем чемпионате. Я так считаю, что, если мы будем продолжать, будут и следующие.

Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Вячеслав Койдан Валерий Черный
Сергей Турчак
