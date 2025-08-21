Реал провел переговоры с Куртуа о будущем бельгийского голкипера
Первый номер королевского клуба согласился остаться в Мадриде до 2028 года
Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа продолжит выступать в чемпионате Испании. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Саша Тавольери.
Контракт 33-летнего футболиста истекает в июне следующего года, однако «сливочные» полностью довольны игрой Тибо и предложили ему продлить нынешнее соглашение.
Стороны провели успешные переговоры, в ходе которых Куртуа согласился остаться в Мадриде до 2028 года. «Реал» согласовал все детали будущего контракта, получил устное соглашение от голкипера и тепер займется юридическим оформлением необходимых документов.
Бельгиец перебрался в Ла Лигу в 2018 году из английского «Челси» за 35 млн евро. В прошлом сезоне провел 46 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 55 голов. В 14 случаях Тибо оставлял свои ворота в неприкосновенности.
🚨⚪️ EXCL - Real Madrid are in advanced negotiations with Thibaut Courtois over a contract extension.— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 20, 2025
🇧🇪 A verbal agreement has been reached and is expected to be made official through an announcement in the coming weeks.
✍🏼 Two-year contract. #mercato #RMA pic.twitter.com/4ELMZpdDgt
