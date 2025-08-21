Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал провел переговоры с Куртуа о будущем бельгийского голкипера
Испания
Реал провел переговоры с Куртуа о будущем бельгийского голкипера

Первый номер королевского клуба согласился остаться в Мадриде до 2028 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа продолжит выступать в чемпионате Испании. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Саша Тавольери.

Контракт 33-летнего футболиста истекает в июне следующего года, однако «сливочные» полностью довольны игрой Тибо и предложили ему продлить нынешнее соглашение.

Стороны провели успешные переговоры, в ходе которых Куртуа согласился остаться в Мадриде до 2028 года. «Реал» согласовал все детали будущего контракта, получил устное соглашение от голкипера и тепер займется юридическим оформлением необходимых документов.

Бельгиец перебрался в Ла Лигу в 2018 году из английского «Челси» за 35 млн евро. В прошлом сезоне провел 46 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 55 голов. В 14 случаях Тибо оставлял свои ворота в неприкосновенности.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Тибо Куртуа Саша Тавольери продление контракта
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Saar
Лінін і далі на халяву трофеї і бабло отримуватима
