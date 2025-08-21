Л. Киченок / Перес – Жанжан / Козырева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 21 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в городе Монтеррей, Мексика.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) играют против тандема Леолия Жанжан (Франция) / Мария Козырева.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в полуфинале поборются против четвертых сеяных Кристины Букши и Николь Мелихар.