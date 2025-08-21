ГРИГОРЧУК: «Я думаю, через полтора-два года увеличат заявку до 30 игроков»

Украинский специалист Роман Григорчук рассказал о залоге успеха для команд, которые хотят играть в еврокубках.

«Те клубы, которые хотят играть успешно и в чемпионате, и на еврокубках, добиваться результатов, не просто участвовать, а идти выше, выше, выше и добираться до хотя бы 1/4 финала еврокубков... Для этого просто нужно иметь большую обойму игроков. Это обязательное условие.

Я думаю, что это касается не только нас, но и многих европейских мировых клубов. Потому что сейчас вы видите футбол, когда никто не думает о здоровье футболистов, состоянии футболистов. Всех интересует футбол, как можно больше футбола.

Я могу предсказать ситуацию и сказать, можете запомнить мои слова. Думаю, что в течение полутора-двух лет, возможно, увеличат заявки футболистов. Это будет минимум 30 футболистов по списку A».