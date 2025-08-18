«Посмотрите на игру с Эпицентром». Григорчук назвал главную проблему Динамо

Украинский тренер Роман Григорчук прокомментировал результаты киевского «Динамо» в текущем сезоне. Подопечные Александра Шовковского успешно стартовали в чемпионате, однако вылетели из Лиги чемпионов.

Григорчук считает, что «бело-синим» не хватает гибкости в плане тактики, чтобы перестраиваться в процессе любого матча:

«Мне хотелось бы, чтобы «Динамо» было более гибким в плане тактики. Возможно, нужно больше учитывать то, как действует соперник, чтобы игроки киевской команды с разными соперниками играли по-разному. Чтобы они могли легче использовать слабые стороны и справляться с его сильными сторонами.

Например, посмотрите на игру с «Эпицентром». Где-то немного «Эпицентр» попытался сыграть выше – тут же «Динамо» использует правильные и простые вещи, которые дают результат. Это было сделано отлично», – считает Григорчук.

21 августа чемпионы Украины проведут матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, где сыграют против израильского клуба «Маккаби» Тель-Авив.