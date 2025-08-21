Арсенал подпишет игрока сборной Англии за 60 млн фунтов. Романо подтвердил
Эберечи Эзе покинет «Кристал Пэлас»
Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе вскоре перейдет в лондонский «Арсенал», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «канониры» заплатят за 27-летнего футболиста национальной сборной Англии 60 миллионов фунтов стерлингов.
В сезоне 2024/25 Эберечи Эзе провел 43 матча на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Ранее «Арсенал» из-за травмы потерял Кая Хаверца.
🚨❤️🤍 BREAKING: Eberechi Eze to Arsenal, here we go! Verbal agreement in place between all parties.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025
Crystal Palace to receive package in excess of £60m as Eze preferred #AFC over Spurs.
Arsenal win race over Tottenham, been in advanced talks for days but never sealed. pic.twitter.com/nUN2gXXjgY
