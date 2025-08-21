Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал подпишет игрока сборной Англии за 60 млн фунтов. Романо подтвердил
Англия
21 августа 2025, 01:01 |
342
0

Арсенал подпишет игрока сборной Англии за 60 млн фунтов. Романо подтвердил

Эберечи Эзе покинет «Кристал Пэлас»

21 августа 2025, 01:01 |
342
0
Арсенал подпишет игрока сборной Англии за 60 млн фунтов. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Эберечи Эзе

Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе вскоре перейдет в лондонский «Арсенал», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «канониры» заплатят за 27-летнего футболиста национальной сборной Англии 60 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне 2024/25 Эберечи Эзе провел 43 матча на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее «Арсенал» из-за травмы потерял Кая Хаверца.

По теме:
Сабо оценил перспективы Супряги в Эпицентре: «Если он...»
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала черногорского форварда
Борнмут начал переговоры по трансферу защитника Челси
Эберечи Эзе Кристал Пэлас Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Футбол | 20 августа 2025, 19:59 26
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы

В четверг команда сыграет против Маккаби

Фенербахче – Бенфика – 0:0. Надежные сейвы Трубина. Обзор матча
Футбол | 21 августа 2025, 01:18 0
Фенербахче – Бенфика – 0:0. Надежные сейвы Трубина. Обзор матча
Фенербахче – Бенфика – 0:0. Надежные сейвы Трубина. Обзор матча

Украинский голкипер помог португальцам не пропустить

Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Бокс | 20.08.2025, 05:55
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Футбол | 20.08.2025, 07:11
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Футбол | 20.08.2025, 05:55
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
Украинский боксер дисквалифицирован на 10 лет за допинг
Украинский боксер дисквалифицирован на 10 лет за допинг
20.08.2025, 04:04 1
Бокс
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 91
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
19.08.2025, 18:21 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем