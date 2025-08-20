Именитый клуб может сделать предложение по Лунину. Названо условие
Андрей Лунин привлекает внимание «Фенербахче»
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание «Фенербахче». Об этом сообщает Estadio Deportivo.
По информации источника, турецкий клуб может сделать предложение по 26-летнему футболисту в случае, если команду покинет хорватский футболист Доминик Ливакович. Возможен и варианты полноценного трансфера, и варианты аренды. Сам Лунин сосредоточен на «Реале».
В прошедшем сезоне Андрей Лунин провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 6 стали сухими, пропустил 19 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» хотел продать 9 игроков, включая Лунина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда из Кипра на выезде переиграла сербский коллектив со счетом 2:1
Возглавить киевскую команду может Игорь Костюк