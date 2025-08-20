Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
20 августа 2025, 22:16
Именитый клуб может сделать предложение по Лунину. Названо условие

Андрей Лунин привлекает внимание «Фенербахче»

Именитый клуб может сделать предложение по Лунину. Названо условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание «Фенербахче». Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, турецкий клуб может сделать предложение по 26-летнему футболисту в случае, если команду покинет хорватский футболист Доминик Ливакович. Возможен и варианты полноценного трансфера, и варианты аренды. Сам Лунин сосредоточен на «Реале».

В прошедшем сезоне Андрей Лунин провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 6 стали сухими, пропустил 19 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» хотел продать 9 игроков, включая Лунина.

Андрей Лунин Фенербахче Реал Мадрид Доминик Ливакович трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Турции по футболу
Даниил Кирияка Источник: Estadio Deportivo
