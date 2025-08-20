Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал хотел продать 9 игроков, включая Лунина. Все отказались уходить
Испания
20 августа 2025, 19:27 | Обновлено 20 августа 2025, 19:30
1096
3

Реал хотел продать 9 игроков, включая Лунина. Все отказались уходить

Пока все остаются в команде

20 августа 2025, 19:27 | Обновлено 20 августа 2025, 19:30
1096
3
Реал хотел продать 9 игроков, включая Лунина. Все отказались уходить
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации The Athletic, наставник Хаби Алонсо перед стартом сезона предоставил список из девяти игроков, которые не входят в его планы и клуб может их продать или отдать в аренду.

В список входят Андрей Лунин, Фран Гарсия, Ферлан Менди, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Дани Себальос, Гонсало Гарсия, Эндрик и Родриго.

При этом руководство после разговора с этими игроками выяснило, что никто из них уходить не хочет и каждый готов бороться за место в составе.

В матче 1-го тура Ла Лиги против Мальорки никто из девяти игроков не появился в основе, но Себальос и Гарсия вышли на замену.

Сообщается, что ближе всех к уходу Родриго, который не против попробовать себя в АПЛ, однако мадридцы пока не дождались ни одного официального предложения.

По теме:
Новичок Реала почти установил рекорд Ла Лиги по необычному достижению
Мбаппе или Роналду: кто быстрее оформил 50 результативных действий за Реал?
Он готов к переходу. Милан согласовывает цену звезды Байера
Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги Ла Лига Хаби Алонсо
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Футбол | 20 августа 2025, 07:11 7
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле

Илья может играть как правый защитник

Трансферная бомба. Реал вступил в гонку за одного из лучших форвардов мира
Футбол | 20 августа 2025, 19:01 0
Трансферная бомба. Реал вступил в гонку за одного из лучших форвардов мира
Трансферная бомба. Реал вступил в гонку за одного из лучших форвардов мира

Александер Исак может покинуть «Ньюкасл»

Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Футбол | 20.08.2025, 15:40
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Бокс | 20.08.2025, 05:55
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
Футбол | 20.08.2025, 08:10
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
taras_sidyi
Ага, саме тому Дані Себальос та Гонсало Гарсія грали в першому турі ЛаЛіги. Бо не входять до планів Алонсо
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Victor673256ua
Зрозуміло, що з будь-якого топ-клубу, а тім більше з Реала, добровільно ніхто йти не хоче)
Ответить
0
Популярные новости
Реал получил официальное предложение по Лунину. Андрей – цель номер один
Реал получил официальное предложение по Лунину. Андрей – цель номер один
18.08.2025, 23:24 4
Футбол
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 17
Бокс
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 91
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 1
Бокс
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58 1
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
19.08.2025, 06:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем