Реал хотел продать 9 игроков, включая Лунина. Все отказались уходить

По информации The Athletic, наставник Хаби Алонсо перед стартом сезона предоставил список из девяти игроков, которые не входят в его планы и клуб может их продать или отдать в аренду.

В список входят Андрей Лунин, Фран Гарсия, Ферлан Менди, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Дани Себальос, Гонсало Гарсия, Эндрик и Родриго.

При этом руководство после разговора с этими игроками выяснило, что никто из них уходить не хочет и каждый готов бороться за место в составе.

В матче 1-го тура Ла Лиги против Мальорки никто из девяти игроков не появился в основе, но Себальос и Гарсия вышли на замену.

Сообщается, что ближе всех к уходу Родриго, который не против попробовать себя в АПЛ, однако мадридцы пока не дождались ни одного официального предложения.