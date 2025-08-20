Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Йожеф САБО: «Мне кажется, что футболисты Динамо сливают Шовковского»
Лига Европы
20 августа 2025, 21:51
Легенда «бело-синих» раскритиковал футболистов «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Легенда киевского «Динамо» киевского «Динамо» Йожеф Сабо заявил, что он думает, что игроки киевского клуба могут «сливать» Александра Шовковского, ныне возглавляющего киевский клуб.

– Динамо завтра сделает правильные выводы после поражения от Пафоса?

– Будет тяжело. Я не знаю, за счет чего Динамо может добавить через неделю. Иногда у меня создается такое впечатление, что футболисты просто сливают Шовковского и потому так безвольно играют.

– Как думаете, Шовковского следует менять?

– Я не хочу вмешиваться в эту тему. Он главный тренер и согласился на эту роль. Но то, что Шовковскому очевидно не хватает опыта, я могу сказать. Это видно по играм, особенно с Пафосом. Я смотрел на эти матчи и думал: а чем игроки занимаются на поле, есть ли у них вообще тренировки?– сказал Сабо.

Ранее сообщалось, что Шовковский может покинуть Динамо в ближайшее время

Александр Шовковский Динамо Киев Йожеф Сабо Лига Европы
Олег Вахоцкий
mb_cdi
...плавлять СаШо
Ответить
+1
batistuta
Орбан усе знає, йому Макрон інфу л=лає...
Ответить
0
Burevestnik
його відповіді ніби оте
нагадай козі смерть,
де не ходить там і пер.ь
Ответить
-1
SHN
А футболисты ШД чем занимаются? 
Больной на голову дед
Ответить
-1
