Йожеф САБО: «Мне кажется, что футболисты Динамо сливают Шовковского»

Легенда киевского «Динамо» киевского «Динамо» Йожеф Сабо заявил, что он думает, что игроки киевского клуба могут «сливать» Александра Шовковского, ныне возглавляющего киевский клуб.

– Динамо завтра сделает правильные выводы после поражения от Пафоса?

– Будет тяжело. Я не знаю, за счет чего Динамо может добавить через неделю. Иногда у меня создается такое впечатление, что футболисты просто сливают Шовковского и потому так безвольно играют.

– Как думаете, Шовковского следует менять?

– Я не хочу вмешиваться в эту тему. Он главный тренер и согласился на эту роль. Но то, что Шовковскому очевидно не хватает опыта, я могу сказать. Это видно по играм, особенно с Пафосом. Я смотрел на эти матчи и думал: а чем игроки занимаются на поле, есть ли у них вообще тренировки?– сказал Сабо.

Ранее сообщалось, что Шовковский может покинуть Динамо в ближайшее время