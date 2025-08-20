Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арда ТУРАН – о Кевине, травмах, еврокубках и стартовом периоде в Шахтере
Лига конференций
20 августа 2025, 21:14 | Обновлено 20 августа 2025, 21:26
Арда ТУРАН – о Кевине, травмах, еврокубках и стартовом периоде в Шахтере

Тренер рассказал о ситуации в команде перед матчем Лиги конференции

ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник Шахтера Арда Туран дал оценку ситуации в команде перед матчем квалификации Лиги конференций против Серветта.

Игра пройдет 21 августа, начало в 21:00.

– Лига конференций УЕФА для нас очень важна и ценна. Мы рады представлять нашу страну, Украину на этом уровне. Но сначала нужно пройти поединки плей-офф. Необходимо идти матч за матчем. Мы воспринимаем завтрашнюю игру как важный финал, ведь наш соперник попал в Лигу конференций после нескольких других важных квалификационных раундов еврокубков, как и мы. Мы будем демонстрировать такую же серьезность и должны играть максимально ответственно. Хотим получить преимущество уже с первого матча, хотим забивать. По поводу завтрашней встречи – мы рады и в предвкушении.

– Как дела у Кевина и готов ли он сыграть завтра? Какая кадровая ситуация в команде?
– Кевин вернулся к нам, и мы рады этому. Но впервые с командой он тренировался только вчера. Мы оберегаем его. Вопрос его игрового времени мы будем решать вместе, ведь здоровье моих игроков для меня очень важно. Конопля и Алиссон готовы играть завтра. Мы радуемся Конопле и Алиссону. Алиссон вернулся после того удара, который он получил. По поводу Крыськива: я очень хочу, чтобы он был с нами. А Траоре и Эгиналду, вы уже знаете, их не будет с нами долгое время.

– Вы дисквалифицированы на этот матч и будете наблюдать за игрой с трибун. Как будете действовать в этой ситуации и насколько непросто для вас быть не рядом с командой?
– Я считаю, у нас отличный тренерский штаб: Керем Яваш, Синан Сарикурт и Карло Николини будут на скамье завтра. Также на стадионе присутствуют Радион, Алекс и Мерт Сомай. Я верю, что в нашем штабе есть необходимый опыт и ресурсы. Иногда в таких ситуациях некоторые жертвы работают очень хорошо. Что касается судьи и дисквалификаций, это может негативно повлиять на наш прогресс. Но должен сказать, что в обоих поединках с «Панатинаикосом» судья влиял на счет и стиль игры. Моя реакция может быть неправильной, но я должен защищать своих футболистов. По поводу завтрашней игры: я верю, что у нас хороший тренерский штаб, чтобы отреагировать на эту ситуацию.

– Насколько сложно мотивировать команду, когда вы выступали в Лиге Европы, а теперь вынуждены играть в Лиге конференций?
– В прошлом году финал Лиги конференций был между «Челси» и «Бетисом». В жизни нужно показывать уважение того, где ты находишься, к своей позиции. Что касается Лиги конференций, то это не просто о фокусировке, а о воплощении наших мечтаний. Мы очень хотим играть в основном этапе и пройти дальше до следующих стадий. У нас молодая команда. Да, «Шахтер» имеет большие успехи в своей истории. Но нам нужен успех в Европе, нужно быть успешными на европейской арене. Это не просто фокусировка – для нас это мечта, потому что мы хотим делать счастливыми наших болельщиков и людей в Украине.

– Говорят, завтра будет сильный ливень, поле станет еще тяжелее. Для «Шахтера» такие погодные условия – плюс или минус?
– Мне очень нравилось играть под дождем, когда я был футболистом. Думаю, если он не слишком силен, то делает футбол еще более увлекательным. Уверен, наши игроки готовы выступать в любых условиях.

– Наконец-то в чемпионате Украины будет пауза. Какие у вас планы? Может, сразу отправитесь в Швейцарию?
– В пятницу утром будет восстановительная тренировка после игры. И впервые за месяц я дам команде два дня отдыха. В понедельник соберемся в Женеве и будем готовиться к игре там. Честно скажу, после этой игры я надеюсь, что мы проведем эти два дня как отпуск для отдыха и релакса. И у нас будет достаточно времени на тактическую подготовку после того, как команда соберется вместе. Август был для нас тяжелым месяцем. Мы пытались пройти его как можно лучше. Но я очень доволен тем, как прошел этот месяц и нашим стилем игры. Также верю, что мы многому научились за этот месяц.

– Мистер, вы уже сыграли несколько матчей в еврокубках и три поединка чемпионата Украины. Как оцениваете этот стартовый период в «Шахтере»?
– Считаю, это был отличный месяц. Несмотря на то, что нас выбил «Панатинаикос», могу сказать, что я горжусь своими игроками, мы многому научились. Верю, что мы идем очень хорошим путём. Чтобы эта система работала, нужно время и терпение. Но сейчас я очень доволен тем, как мои футболисты реагируют и ведут себя на поле. Конечно, соблюдать порядок сложно, вы все это знаете. Когда выездная игра в европейских соревнованиях в четверг, наша поездка длится 10 часов и мы можем добраться до отеля только в 10 утра. Но мы очень довольны командой. Единственное, что я могу сказать о команде и игроках: мы очень довольны. Быть счастливым в жизни очень важно. Конечно, у нас есть все возможности и ресурсы, предоставляемые «Шахтером». И на этом этапе я хотел бы поблагодарить господина Ахметова, Сергея Палкина, Дарио, Виталия, Диму, Сальваторе – всех, ведь они действительно делают отличную работу для нас и создают прекрасную атмосферу, потому что непросто придерживаться этого графика и управлять всем процессом. Я очень горжусь всеми своими игроками, и мы будем продолжать двигаться по этому пути.

Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Перший Серед Рівних
Він і з трибуни спуститься, щоб навішати судді. Тримайте його в клітці.
