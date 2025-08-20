Их долго не будет. Известны потери Шахтера перед матчем еврокубка

Наставник Шахтера Арда Туран перед матчем Шахтера в квалификации Лиги конференции против Серветта рассказал о ситуации с травмированными. Игра пройдет 21 августа, начало в 21:00.

Тренер порадовал болельщиков информацией о возвращении Кевина.

«Кевин вернулся к нам, и мы рады этому. Но впервые с командой он тренировался только вчера. Мы оберегаем его. Вопрос его игрового времени мы будем решать вместе, ведь здоровье моих игроков для меня очень важно. Конопля и Алиссон готовы играть завтра. Мы радуемся Конопле и Алиссону».

«Алиссон вернулся после того удара, который он получил. Насчет Крыськива: я очень хочу, чтобы он был с нами. А Траоре и Эгиналду, вы уже знаете, – их не будет с нами долго», – рассказал Туран.