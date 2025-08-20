Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Серветт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
Шахтер Донецк
21.08.2025 21:00 - : -
Серветт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
20 августа 2025, 20:39 | Обновлено 20 августа 2025, 21:30
235
0

Смотрите видеотрансляцию первого матча Q4 Лиги конференций 21 августа в 21:00

Коллаж Sport.ua

21 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Шахтер (Украина) и Серветт (Швейцария).

Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящей игры будет шотландский рефери Ник Уолш. Ответный матч Серветта и Шахтера запланирован на 28 число в швейцарской Женеве.

Подопечные Арды Турана стартовали в еврокубковой квалификации с Q1 Лиги Европы и успели пройти Ильвес (6:0, 0:0) и Бешикташ (4:2, 2:0). В третьем круге горняки потерпели поражение от Панатинаикоса в серии послематчевых пенальти (0:0, 0:0, пен. 3:4).

Серветт изначально сыграл в ЛЧ – в Q2 швейцарцы уступили Виктории Пльзень (1:0, 1:3). В третьем раунде отбора ЛЕ гранатовые проиграли Утрехту (1:3, 1:2).

Победитель противостояния Шахтер – Серветт выйдет в основной этап Лиги конференций 2025/26. Проигравший останется без евроосени.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
По теме:
Арда ТУРАН – о Кевине, травмах, еврокубках и стартовом периоде в Шахтере
Их долго не будет. Известны потери Шахтера перед матчем еврокубка
Дмитрий РИЗНЫК: «Лига конференций? Знаем, что есть такой турнир»
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
