Экс-капитан Кривбасса: «Ван Леувен? Его дважды увольняли – это сигнал»
Дмитрий Хомченовский оценил назначение нидерландского специалиста
Бывший полузащитник криворожского «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский оценил нового наставника клуба Патрика Ван Леувена. Он указал на один важный момент.
– О ван Леувене ничего не скажу, но два подряд увольнения – это сигнал. Уверен, что сделал много анализа, чтобы ошибки больше не повторялись.
– «Кривбасс» времен Юрия Вернидуба сильно отличается от команды Патрика?
– Конечно, все отличается: людей, которых принимал Юрий Николаевич Вернидуб, почти не осталось, тренерский штаб другой, новый подход, новые футболисты, персонал. Это совсем другая команда, – сказал Хомченовский.
