Экс-капитан Кривбасса: «Ван Леувен? Его дважды увольняли – это сигнал»

Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 15:56 |
Дмитрий Хомченовский оценил назначение нидерландского специалиста

ФК Кривбасс. Дмитрий Хомченовский

Бывший полузащитник криворожского «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский оценил нового наставника клуба Патрика Ван Леувена. Он указал на один важный момент.

– О ван Леувене ничего не скажу, но два подряд увольнения – это сигнал. Уверен, что сделал много анализа, чтобы ошибки больше не повторялись.

– «Кривбасс» времен Юрия Вернидуба сильно отличается от команды Патрика?

– Конечно, все отличается: людей, которых принимал Юрий Николаевич Вернидуб, почти не осталось, тренерский штаб другой, новый подход, новые футболисты, персонал. Это совсем другая команда, – сказал Хомченовский.

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Украины определился с новым клубом

Дмитрий Хомченовский Патрик ван Леувен Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
