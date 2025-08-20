Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе

Сегодня уже не так много болельщиков вспомнят, что еще каких-то 7-8 лет назад юного на тот момент форварда «Днепра» Владислава Супрягу называли очередным «вторым Шевченко» нашего футбола. Впрочем, это вовсе неудивительно, так как в игре № 1 события развиваются достаточно стремительно, а для того, чтобы оставаться на виду у фанатов и экспертов игрокам нужно доказывать свою состоятельность соответствовать наивысшему уровню в каждом матче, а не от случая к случаю.

У Владислава Супряги, за которого в августе 2018-го «Динамо» заплатило «Днепру-1» 6,5 миллионов евро (будем опираться на данные Transfermarkt, хотя вокруг финансовых условий этой сделки гуляло и все еще гуляет немало слухов), реализовать свой потенциал, увы, не удалось. Об этом уже можно говорить как о свершившемся факте, учитывая два фактора: 1) форварду уже 25 лет, и говорить о нем как о «молодом и потенциально перспективном» не приходится абсолютно; 2) за последние три с половиной года Супряга настолько стремительно деградировал в профессиональном плане, что по состоянию на сегодня речь стоит вести только об одном – целесообразности дальнейшего пребывания этого игрока в футболе.

Достаточно быстро после того, как Супряга перешел в «Динамо», для фанатов и экспертов стало ясно, что стилистика ведения игры киевской команды не слишком-то и подходит для Владислава, «суперсилой» которого всегда являлась невероятная скорость и умение убежать от защитников на свидание с голкипером. Плюс ко всему после переезда в Киев молодой нападающий столкнулся с рядом внефутбольных проблем, в том числе и личного характера, быстро справиться с которыми не сумел.

Боссы «Динамо», осознав сложность ситуации, попробовали предоставить Супряге шанс все изменить к лучшему. В январе 2022-го «бело-синие» отправили Влада в аренду в «Сампдорию», но в Серии А украинский нападающий сыграл только 24 минуты в рамках одного поединка, не сумев завоевать доверие у тренерского штаба генуэзцев. Собственно говоря, где-то в этот момент в карьере Супряги и случился «переломный момент», после которого все окончательно начало только сыпаться… Даже на том же Transfermarkt оценочная стоимость Владислава на момент отъезда в Италию составляла 4 миллиона евро, после возвращения она уже была равна 3 миллионам, а ныне, летом 2025-го, и вовсе рухнула до показателя в 400 тысяч евро…

Минувший сезон Супряга начинал в «Динамо», однако уже в начале сентября на правах аренды переехал в «Зарю» – команду, где за последние несколько лет свой «второй шанс» получало немало «динамовцев». Однако для Владислава отъезд в расположение луганчан к кардинальным изменениям к лучшему так и не привел. Форвард провел за «Зарю» лишь 9 поединков в УПЛ, не сумев отличиться результативными действиями, но зато схлопотал одну желтую карточку.

Если брать всю статистику Супряги в официальных матчах минувшего сезона за «Динамо» и «Зарю», то картина получается крайне неприглядная… За 396 минут, проведенных на поле в матчах чемпионата и Кубка Украины, а также квалификации Лиги чемпионов Владислав не только не забивал и не отдавал результативных передач, но и нанес лишь 4 удара по воротам, из которых 3 пришлись мимо! Иными словами, в среднем за 90 минут на счету Супряги оказалось даже менее одного удара по воротам (если точнее – 0,91), что для любого форварда, еще и претендующего на что-то серьезное, является сущей катастрофой.

ФК Динамо. Владислав Супряга получил игровое время в поединке против Хамрун Спартанс

Дальше – больше. Если брать во внимание семь последних матчей Супряги за «Зарю», которые он провел в минувшем сезоне, то в них за 150 минут Владислав не сумел вообще ни разу пробить по воротам соперников. То есть, его выпускали, чтобы усилить игру, а по факту Супряга быстро растворялся на поле, демонстрируя абсолютную инертность и неэффективность. Если добавить к этому еще и довольно высокий показатель потерь мяча – 8,4 в среднем за 90 минут (30% из них – на своей половине поля!), то совсем неудивительно, почему в «Заре» летом и близко не поднимали вопрос о возможной пролонгации сотрудничества с нападающим.

В какой-то момент журналисты обратили внимание, что в УПЛ Супряга не забивал с 19 сентября 2020 года, да и в целом его последний на текущий момент забитый мяч в карьере в официальных матчах датирован уже далеким 23 сентября 2020-го, когда точный удар Владислава принес «Динамо» победу над «Гентом» (2:1) в гостевом противостоянии в рамках квалификации Лиги чемпионов.

Да, летом на сборах Супряга за «Динамо» забивал, и кто-то в очередной раз даже начал надеяться, что форварда наконец-то прорвет, но… Ближе к началу официальной части сезона стало понятно, что главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский на Влада не рассчитывает. И за это критиковать наставника «Динамо» вряд ли стоит, так как держать в команде форварда, не забивавшего уже практически пять лет – это невероятная роскошь, даже для команды, являющейся действующим чемпионом лиги…

Интересно, что в середине июля корреспондент Sport.ua Дмитрий Котков эксклюзивно пообщался с Сергеем Нагорняком – человеком, который знает таланты Супряги еще с академии «Днепра», а ныне работающим главным тренером «Эпицентра». В этом разговоре речь зашла и о Владе, о котором коуч команды из Каменец-Подольского сказал следующее: «Супряга? Человек уже сколько лет не играет. Ему нужно, как по мне, где-то найти какую-то команду, где ему будут доверять просто. Ему нужно восстановить свою игровую форму. Мне так кажется. Другого пути нет».

Спустя месяц с небольшим стало известно, что этой «какой-то командой» как раз и станет «Эпицентр», куда Супряга ныне переходит на правах аренды, причем роль Нагорняка в осуществлении этого трансфера, если доверять различным инсайдерам, является едва ли не определяющей. Якобы интерес к Владиславу был и из-за границы (писали про чешский «Яблонец»), но форвард «Динамо» решил поехать к специалисту, с которым знаком с юных лет, очевидно, в надежде, что уж он точно поможет…

Нагорняк ныне действительно выглядит для Супряги как последний «спасательный круг». Причем не просто для того, чтобы перезагрузить карьеру, а даже больше – чтобы остаться в футболе как профессиональном виде спорта. Так как с теми «достижениями», которые Супряга имел в последние годы вопрос его будущего вставал достаточно остро – кому нужен форвард без голов? Это ведь ничем не лучше, чем пресловутый «сапожник без сапог»…

Да и вряд ли стоит удивляться, что Супряга, некогда считавшийся невероятным талантом, ныне согласен играть в команде, которая является безоговорочным дебютантом элитарного дивизиона украинского футбола. Время идет, ситуация меняется и сейчас именно «Эпицентр» олицетворяет тот уровень, на который может замахиваться Супряга. Причем еще далеко не факт, что даже его Влад потянет…

Очень многое будет зависеть и от поведения Супряги. В «Заре», например, он запомнился тем, что в конце апреля дал резонансное интервью, в котором де-факто обвинил клуб в обмане – мол, его приглашали под обещания играть ровно столько, насколько он заслужит на тренировках, но как дошло до дела, то якобы такой возможности не дали. Поговаривают, что после этого Владислава в луганском клубе окончательно «списали на берег»…

С другой стороны, Супряга почему-то умалчивал о своих объективных показателях в официальных матчах, о которых мы уже успели поговорить выше. Тренировки тренировками, а футболист должен показывать свою эффективность, прежде всего, в играх официальных турниров. В футболе (как мировом, так и украинском) есть даже случаи того, что великие таланты позволяли себе валять дурака на тренировках, но затем, как это принято говорить, «делали разницу» на поле в официальных матчах и тем самым, несмотря на претензии к общему уровню профессионализма, заслуживали возможность получить шанс в каждой последующей игре. У Супряги это так не работало, а в какой-то момент форвард еще и вышел в публичную плоскость, что и привело к недовольству в руководстве и тренерском штабе «Зари».

Важно отмечать и то, что в настоящий момент, судя по всему, большинство проблем нефутбольного характера Супряга успешно решил. Ныне Владислав обрел счастье в личной жизни и даже заваливает свою избранницу дорогими подарками, однако какого-то стимула воспрянуть на футбольном поле, как мы видим по результатам, это нападающему все равно не дало… Остается лишь дождаться, как с Супрягой сумеет поработать Сергей Нагорняк. Любопытно, что в этом сезоне УПЛ коуч «Эпицентра» может позволить себе роскошь поставить в составе связку форвардов Супряга – Борячук, которая еще каких-то семь-восемь лет назад виделась многим экспертам и болельщикам как одна из потенциально возможных и даже ключевых в сборной Украины…

Но сегодня о сборной Украины Супряга (впрочем, как и Борячук) может уже забыть. Его главная забота прямо сейчас – сделать все возможное, чтобы хотя бы в «Эпицентре» не провалиться. Потому что это уже не пресловутый второй, а реальный третий, если не четвертый шанс для форварда доказать свою состоятельность. Если не сейчас, то когда уже (и главное – где?) потом, Влад?..