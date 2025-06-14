ФОТО. Нападающий киевского Динамо балует возлюбленную дорогими подарками

Марина Литвин, возлюбленная нападающего «Динамо» Владислава Супряги, опубликовала эффектные фото в Instagram на фоне множества розовых пионов.

Подписав снимок с намёком на особенного мужчину, она вызвала обсуждения в сети.

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Фанаты сразу решили, что речь идёт о Супряге.

На фото Марина позирует в нежном образе среди цветов, создающих атмосферу романтики и любви.