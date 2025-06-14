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14 июня 2025, 02:00 |
318
0

ФОТО. Нападающий киевского Динамо балует возлюбленную дорогими подарками

Владислав Супряга не жалеет денег на презенты

14 июня 2025, 02:00 |
318
0
ФОТО. Нападающий киевского Динамо балует возлюбленную дорогими подарками
Instagram. Марина Литвин и Владислав Супряга

Марина Литвин, возлюбленная нападающего «Динамо» Владислава Супряги, опубликовала эффектные фото в Instagram на фоне множества розовых пионов.

Подписав снимок с намёком на особенного мужчину, она вызвала обсуждения в сети.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фанаты сразу решили, что речь идёт о Супряге.

На фото Марина позирует в нежном образе среди цветов, создающих атмосферу романтики и любви.

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фото Владислав Супряга Динамо Киев lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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