Слов не подбирал. Супряга объяснил, почему почти не играет за Зорю в УПЛ

Украинский форвард луганской «Зари» Владислав Супряга объяснил, почему почти не играет за клуб в Украинской Премьер-лиге. Футболист посетовал на отсутствие последовательности.

«Ключевым для меня было то, что в Заре меня заверили: как я буду тренироваться, так и буду играть.

Сборы я провел хорошо, забивал голы, отдавал ассисты, но как только приехал в Киев, что-то изменилось. И я не знаю, что. Я приехал и на следующий матч я в запасе. И мне ноль слов о том, почему я не играю, что произошло. Думаю, что в этом есть не только игровая составляющая», – сказал Владислав.

В нынешнем сезоне Владислав Супряга провел за Зорю десять поединков во всех официальных турнирах: без результативных действий. Контракт Владислава принадлежит киевскому Динамо и действует до 30 июня 2025 года.