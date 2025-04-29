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  4. Слов не подбирал. Супряга объяснил, почему почти не играет за Зорю в УПЛ
Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 18:04 |
2055
6

Слов не подбирал. Супряга объяснил, почему почти не играет за Зорю в УПЛ

Владислав недоволен своей ролью в луганском клубе

29 апреля 2025, 18:04 |
2055
6
Слов не подбирал. Супряга объяснил, почему почти не играет за Зорю в УПЛ
ФК Заря. Владислав Супряга

Украинский форвард луганской «Зари» Владислав Супряга объяснил, почему почти не играет за клуб в Украинской Премьер-лиге. Футболист посетовал на отсутствие последовательности.

«Ключевым для меня было то, что в Заре меня заверили: как я буду тренироваться, так и буду играть.

Сборы я провел хорошо, забивал голы, отдавал ассисты, но как только приехал в Киев, что-то изменилось. И я не знаю, что. Я приехал и на следующий матч я в запасе. И мне ноль слов о том, почему я не играю, что произошло. Думаю, что в этом есть не только игровая составляющая», – сказал Владислав.

В нынешнем сезоне Владислав Супряга провел за Зорю десять поединков во всех официальных турнирах: без результативных действий. Контракт Владислава принадлежит киевскому Динамо и действует до 30 июня 2025 года.

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Владислав Супряга Заря Луганск Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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Комментарии 6
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zhyr
На зборах і голи забивав, і асисти віддавав. А тут провів 10 матчів і 0 голів. І дійсно, чому це йому не довіряють?
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+3
Burevestnik
контракт закінчиться - піде куди захоче.
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+1
umnuy2
чел не забивает в офиграх с 2021 года! это пздц мягко говоря
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0
u6464u
тікай Влад з того болота, найди собі нормальний клуб.
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0
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