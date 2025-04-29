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  4. Форвард Динамо: «Это очень угнетает. Я закрылся в себе, сидел в квартире»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 11:14 |
617
0

Форвард Динамо: «Это очень угнетает. Я закрылся в себе, сидел в квартире»

Владислав Супряга рассказал об игре за киевский клуб

29 апреля 2025, 11:14 |
617
0
Форвард Динамо: «Это очень угнетает. Я закрылся в себе, сидел в квартире»
Instagram. Владислав Супряга

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга, который на данный момент выступает в составе луганской «Зари», поделился мнением о развитии совей карьеры:

«Вы знаете, когда ты приходишь в «Динамо», все сразу ждут от тебя результата. Когда у меня это не получилось, я сразу закрылся в себе. Начал отстраняться от команды, друзей. Постоянно сидел в квартире.

Это огромная проблема в спорте – одиночество. Это очень угнетает. Тяжело, когда человек испытывает эту эмоцию, но играет в командном виде спорта. В тот момент меня поддерживали Костя Вивчаренко, Денис Попов. И Руслан Нещерет», – признался Супряга.

В текущем сезоне Супряга провел девять матчей в чемпионате Украины, однако результативными действиями отличиться не сумел. Контракт форварда принадлежит киевскому «Динамо». Ранее Владислав также выступал в составе «Днепра-1» и итальянской «Сампдории».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Заря Луганск Владислав Супряга аренда игрока
Николай Титюк Источник: YouTube
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