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  4. Сергей НАГОРНЯК – о Шахтере, Динамо, Борячуке и Супряге
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 21:14 |
1442
2

Сергей НАГОРНЯК – о Шахтере, Динамо, Борячуке и Супряге

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал о матчах с грандами

12 июля 2025, 21:14 |
1442
2
Сергей НАГОРНЯК – о Шахтере, Динамо, Борячуке и Супряге
УПЛ. Сергей Нагорняк

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о «Шахтере» и «Динамо», с которыми команда из Каменец-Подольского уже в августе сыграет в УПЛ.

– Сергей Николаевич, у «Эпицентра» первый матч нового сезона УПЛ будет с «Шахтером». Что-то для себя вынесли из игры дончан с «Ильвесом» (6:0)?
– Ну, я посмотрел. Понятно, что уровень футболистов у «Шахтера» очень хороший. Но то, что я там заметил, то я не буду говорить. Матч непростой будет, еще раз говорю. Бразильцы сделали в поединке с «Ильвесом» все, что хотели. Я не увидел за счет чего финны могли что-то противопоставить «Шахтеру».

– В новом сезоне УПЛ «Эпицентр» домашние матчи будет играть в Тернополе?
– Начнем в Тернополе. Параллельно, я надеюсь, что будут делаться работы на нашем стадионе. Да, хотелось бы, конечно, играть на своем стадионе при своих болельщиках. Ну, ничего! Тернополь от нас не далеко. Хороший стадион. Я думаю, что люди будут приходить и смотреть. Тем более, что первый матч с «Шахтером». Я думаю, на этот поединок придет максимум людей, исходя из того, сколько возможно.

– Аншлаг на матче «Эпицентр» - «Шахтер» будет?
– Ну, я надеюсь.

– Как вливается в команду «Эпицентр» новичок Андрей Борячук?
– У нас все новички. Новичок Янаков! Команда приняла их очень хорошо. Всем довольны. Любому футболисту надо немножко, хотя бы чуть-чуть время, чтобы адаптироваться в коллективе. Я очень доволен работой ребят. У меня нареканий нет.

– Как оцените начало сборов «Динамо»? Супряга впервые за долгое время забил! Как они могут подойти к еврокубкам? И «Эпицентру» в августе с киевлянами играть!
– Я погружен, честно говоря, в свою команду. Нам с «Динамо» играть через три тура. Когда уже будет игра с ними, тогда будем обращать внимание. Супряга? Человек уже сколько лет не играет. Ему нужно, как по мне, где-то найти какую-то команду, где ему будут доверять просто. Ему нужно восстановить свою игровую форму. Мне так кажется. Другого пути нет.

– То есть аренда ему, вероятнее всего, подойдет?
– Я не могу судить. Ему надо просто играть. Играть, играть и еще раз играть. О нем уже забыли. Сколько он не выступает. Ему надо играть!

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эпицентр Каменец-Подольский Шахтер Донецк Динамо Киев инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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Александр Бондарь
А почему к нему вопросы о динамку?Надо в Монако у еврея спросить
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