Источник: Супряга больше не сыграет за Зарю из-за откровенного интервью

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга, который вторую часть сезона 2024/25 провел в аренде в луганской «Заре», больше не выйдет на поле в футболке команды Младена Бартуловича.

Как сообщил журналист Игорь Цыганык, откровенное интервью, которое Супряга дал несколько недель назад, стало переломным моментом в отношениях между игроком и луганским клубом.

По словам источника, после публикации этой беседы руководство «Зари» дало понять футболисту, что больше не нуждается в его услугах и не ждет его в команде. В случае с Супрягой реакция была однозначной – о его будущем в «Заре» речи больше не идет.

Журналист также поставил под сомнение логику аренды: зачем было подписывать нападающего, если его практически не использовали. Инсайдер напомнил, что летом 2024 года к игроку проявляла интерес «Александрия», но Супряга выбрал вариант с «Зарей», где, впрочем, закрепиться не сумел.

В сезоне 2024/25 Владислав Супряга сыграл в аренде за «Зарю» 10 матчей (9 в УПЛ и 1 в Кубке), а также провел 5 поединков за «Динамо» (2 в УПЛ и 3 в квалификации Лиги чемпионов). Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года.

В последний раз нападающий забивал в официальных матчах еще в сентябре 2020 года – в игре квалификации Лиги чемпионов против «Гента». Веб-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 500 тысяч евро.