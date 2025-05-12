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Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 22:53 | Обновлено 12 мая 2025, 23:41
1811
1

Источник: Супряга больше не сыграет за Зарю из-за откровенного интервью

Форвард не забивал голы в официальных матчах с сентября 2020 года

12 мая 2025, 22:53 | Обновлено 12 мая 2025, 23:41
1811
1
Источник: Супряга больше не сыграет за Зарю из-за откровенного интервью
ФК Заря. Владислав Супряга

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга, который вторую часть сезона 2024/25 провел в аренде в луганской «Заре», больше не выйдет на поле в футболке команды Младена Бартуловича.

Как сообщил журналист Игорь Цыганык, откровенное интервью, которое Супряга дал несколько недель назад, стало переломным моментом в отношениях между игроком и луганским клубом.

По словам источника, после публикации этой беседы руководство «Зари» дало понять футболисту, что больше не нуждается в его услугах и не ждет его в команде. В случае с Супрягой реакция была однозначной – о его будущем в «Заре» речи больше не идет.

Журналист также поставил под сомнение логику аренды: зачем было подписывать нападающего, если его практически не использовали. Инсайдер напомнил, что летом 2024 года к игроку проявляла интерес «Александрия», но Супряга выбрал вариант с «Зарей», где, впрочем, закрепиться не сумел.

В сезоне 2024/25 Владислав Супряга сыграл в аренде за «Зарю» 10 матчей (9 в УПЛ и 1 в Кубке), а также провел 5 поединков за «Динамо» (2 в УПЛ и 3 в квалификации Лиги чемпионов). Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года.

В последний раз нападающий забивал в официальных матчах еще в сентябре 2020 года – в игре квалификации Лиги чемпионов против «Гента». Веб-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 500 тысяч евро.

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Владислав Супряга Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Цыганык Динамо Киев аренда игрока
Николай Степанов Источник: Циганик LIVE
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Serhii P.
Чувак 5 років не забивав і досі коштує 500000 євро? ))
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