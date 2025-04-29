Источник: инъекция стволовых клеток чуть не завершила карьеру Супряги

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал подробности о ситуации с травмой нападающего «Зари» Владислава Супряги, экс-игрока «Динамо»:

«Как инъекция стволовых клеток едва не завершила карьеру Супряги. В подкасте Влад поделился своей историей ошибочного лечения, которое привело к серьезным осложнениям.

В подкасте игрок сообщил, что когда жаловался на боль в тазобедренном суставе, ему посоветовали инъекции стволовых клеток – Lipogem.

Lipogem – это концентрат мезенхимальных стволовых клеток, который получают из жировых клеток пациента. Эта инъекция должна была уменьшать воспалительный процесс и способствовать восстановлению безболезненных движений в суставе.

Вместо этого после инъекции Влад перешел на передвижение с помощью костылей, поскольку в суставе образовался значительный отек после введения стволовых клеток.

Во время консультаций в Германии и Италии врачи удивлялись, зачем вообще применялась эта недоказанная методика.

В результате после этой инъекции игрок прошел около полугода реабилитации, которая сопровождалась специальными уколами для разжижения и выведения отека из сустава.

В итоге эта история еще раз подтверждает важность применения международных протоколов восстановления (в которых не найти инъекций стволовых клеток) и доказательной медицины, которая позволяет избежать таких ситуаций, которые легко могли бы завершить карьеру игрока.

Эффект ни одних биологических инъекций (PRP, «фактор роста», стволовые клетки) не является доказанным и не рекомендуется ни одним авторитетным протоколом как первая линия в лечении или реабилитации какой-либо проблемы!»