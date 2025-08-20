В четверг, 21 августа состоится матч 4-го квалификационного раунда Лиги конференций между белорусским «Неманом» и испанским «Райо Вальекано». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Неман

Почему белорусские коллективы не дисквалифицированы от участия в еврокубках вместе с россиянами, а до сих пор продолжают выступления, иногда даже успешно. Например, «Неман» начал свой путь в лиге конференций этого сезона с 1-го квалификационного раунда, где одолел армянский «Урарту». Впоследствии коллектив гроднено прошел словацкий «Кошице» с общим счетом 4:3, а также выбил фарерский «Клаксвик» в серии пенальти.

В чемпионате беларуси «Неман» имеет на счету 28 очков после 15 игр и пока занимает 7 место, отставая от лидера на 18 зачетных пунктов (однако у «зелено-желтых» есть 3 игры в запасе).

Райо Вальекано

В предыдущем сезоне чемпионата Испании коллектив набрал 52 очка и занял 8 место, опередив «Осасуну» благодаря лучшим показателям в очных играх. Однако из кубка команда вылетела еще в 1/8 финала после поражения против «Реала Сосьедада».

Этот поединок станет первым для команды в еврокубковом сезоне. В матче-открытии нового розыгрыша Ла Лиги «Райо Вальекано» одолели «Жирону» со счетом 1:3. Летом команда не была активной на трансферном рынке, поэтому ее состав остался практически неизменным.

Личные встречи

Коллективы никогда еще не встречались в очных поединках.

Интересные факты

В 19 выездных играх Ла Лиги в прошлом сезоне «Райо» набрали 26 очков – 6-й лучший показатель среди всех команд.

«Неман» пропустил 10 голов в текущем сезоне Высшей лиги белорусы – 2-й лучший результат.

«Райо» забило 41 мяч в прошлом сезоне чемпионата Испании – самый плохой показатель среди всех команд, квалифицировавшихся в еврокубки.

Прогноз

Я поставлю на победу «Райо Вальекано» с форой -1.5 и коэффициентом 1.6.