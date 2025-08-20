Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неман – Райо Вальекано. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Лига конференций
Неман
21.08.2025 21:00 - : -
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
20 августа 2025, 15:29 |
33
0

Неман – Райо Вальекано. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Матч начнется 21 августа в 21:00 по Киеву

20 августа 2025, 15:29 |
33
0
Неман – Райо Вальекано. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
ФК Райо Вальекано

В четверг, 21 августа состоится матч 4-го квалификационного раунда Лиги конференций между белорусским «Неманом» и испанским «Райо Вальекано». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Неман

Почему белорусские коллективы не дисквалифицированы от участия в еврокубках вместе с россиянами, а до сих пор продолжают выступления, иногда даже успешно. Например, «Неман» начал свой путь в лиге конференций этого сезона с 1-го квалификационного раунда, где одолел армянский «Урарту». Впоследствии коллектив гроднено прошел словацкий «Кошице» с общим счетом 4:3, а также выбил фарерский «Клаксвик» в серии пенальти.

В чемпионате беларуси «Неман» имеет на счету 28 очков после 15 игр и пока занимает 7 место, отставая от лидера на 18 зачетных пунктов (однако у «зелено-желтых» есть 3 игры в запасе).

Райо Вальекано

В предыдущем сезоне чемпионата Испании коллектив набрал 52 очка и занял 8 место, опередив «Осасуну» благодаря лучшим показателям в очных играх. Однако из кубка команда вылетела еще в 1/8 финала после поражения против «Реала Сосьедада».

Этот поединок станет первым для команды в еврокубковом сезоне. В матче-открытии нового розыгрыша Ла Лиги «Райо Вальекано» одолели «Жирону» со счетом 1:3. Летом команда не была активной на трансферном рынке, поэтому ее состав остался практически неизменным.

Личные встречи

Коллективы никогда еще не встречались в очных поединках.

Интересные факты

  • В 19 выездных играх Ла Лиги в прошлом сезоне «Райо» набрали 26 очков – 6-й лучший показатель среди всех команд.
  • «Неман» пропустил 10 голов в текущем сезоне Высшей лиги белорусы – 2-й лучший результат.
  • «Райо» забило 41 мяч в прошлом сезоне чемпионата Испании – самый плохой показатель среди всех команд, квалифицировавшихся в еврокубки.

Прогноз

Я поставлю на победу «Райо Вальекано» с форой -1.5 и коэффициентом 1.6.

Прогноз Sport.ua
Неман
21 августа 2025 -
21:00
Райо Вальекано
Райо Вальекано с форой -1.5 1.6 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Страсбург – Брондбю. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Есть 3 изменения. Известна заявка Полесья на первый матч с Фиорентиной
Левски – АЗ Алкмаар. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Другие виды | 19 августа 2025, 18:40 45
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок

Украинская легкоатлетка пропустит ближайшие 4 года

Шевченко дал совет Забарному перед переходом в ПСЖ. Это касается Сафонова
Футбол | 20 августа 2025, 15:38 4
Шевченко дал совет Забарному перед переходом в ПСЖ. Это касается Сафонова
Шевченко дал совет Забарному перед переходом в ПСЖ. Это касается Сафонова

Андрей Шевченко, якобы, провел разговор с Ильей Забарным перед переходом в ПСЖ

Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Футбол | 20.08.2025, 02:46
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Футбол | 20.08.2025, 00:07
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов
Футбол | 20.08.2025, 09:50
Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов
Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
18.08.2025, 22:46 2
Теннис
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55
Бокс
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 4
Футбол
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28
Футбол
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
19.08.2025, 00:45
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
19.08.2025, 18:21 39
Футбол
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем