  ФОТО. Семью украинского легионера атаковали пьяные россияне. Что случилось?
20 августа 2025, 00:20
ФОТО. Семью украинского легионера атаковали пьяные россияне. Что случилось?

Семейство Малиновских против россиян

ФОТО. Семью украинского легионера атаковали пьяные россияне. Что случилось?
Instagram. Семейство Малиновских

Жена полузащитника «Дженоа» и сборной Украины Руслана Малиновского, Роксана, рассказала о неприятном вечере в Италии.

На пляже к их семье пристала пьяная пара россиян, услышав украинскую речь.

Они заявляли: «Вы здесь благодаря нам» и оскорбляли украинский язык.

Роксана жестко ответила в соцсетях и напомнила, что после оккупации Севастополя потеряла свой дом.

turist86
Вєpанда з самоваpом [і кацапами]. Hа моpі здіймається штоpм. Кацапи сидять на вєpанді.
Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?
Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
Опанас. Кацапи всєгда такі понятливі – а не понімають…
Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома!
Миша, Гpиша, Опанас і Толя п...здять кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.
Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!
Опанас (п...здить Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают!
Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
 https://www.youtube.com/watch?v=YMwsZk-IUDo    Кацапи (присвячується національному питанню)  (Лесь Подерв'янський)
mini.f
Дома надо сидеть, ребенка воспитывать, а не шляться по пляжам...
