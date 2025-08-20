Другие новости20 августа 2025, 00:20 |
909
3
ФОТО. Семью украинского легионера атаковали пьяные россияне. Что случилось?
Семейство Малиновских против россиян
20 августа 2025, 00:20 |
909
3
Жена полузащитника «Дженоа» и сборной Украины Руслана Малиновского, Роксана, рассказала о неприятном вечере в Италии.
На пляже к их семье пристала пьяная пара россиян, услышав украинскую речь.
Они заявляли: «Вы здесь благодаря нам» и оскорбляли украинский язык.
Роксана жестко ответила в соцсетях и напомнила, что после оккупации Севастополя потеряла свой дом.
