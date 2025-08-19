120 млн евро. Ливерпуль нацелен лишь на одного форварда
Английский гранд заинтересован лишь в Александре Исаке
Шведский форвард «Ньюкасла» Александер Исак привлекает внимание «Ливерпуля. Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, единственный форвард, в подписании которого английский гранд заинтересован, это Александер Исак. Агенты нападающего «Аталанты» Адемолы Лукмана предлагали своего клиента «красным», но в клубе не заинтересованы в игроке.
В прошедшем сезоне Александр Исак провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 27 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что топ-форвард публично заявил, что хочет уйти из клуба АПЛ.
