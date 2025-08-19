Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
19 августа 2025, 22:57 | Обновлено 19 августа 2025, 22:58
«Доверия нет». Топ-форвард публично заявил, что хочет уйти из клуба АПЛ

Александер Исак объяснил свой демарш в «Ньюкасле»

«Доверия нет». Топ-форвард публично заявил, что хочет уйти из клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский нападающий английского «Ньюкасла» Александер Исак впервые публично прокомментировал свой бунт в составе «сорок», который привел к исключению из заявки:

«Я горжусь тем, что мои коллеги-профессионалы признали мое место в команде сезона Премьер-лиги PFA 2024/25». Прежде всего, я хочу поблагодарить своих товарищей по команде и всех в «Ньюкасле», кто поддерживал меня на этом пути. Сегодня меня нет на церемонии. Учитывая все, что происходило, было неправильно там быть.

Я долго молчал, пока другие говорили. Это молчание позволило людям продвигать свою версию событий, хотя они знают, что она не отражает того, что на самом деле было сказано и согласовано за закрытыми дверями.

Реальность такова, что обещания были даны, и клуб давно знает мою позицию. Сейчас вести себя так, будто эти проблемы только возникают, обманчиво. Когда обещания нарушены, а доверие утрачено, отношения не могут продолжаться. Именно в таком состоянии сейчас моя ситуация – и именно поэтому изменения отвечают лучшим интересам всех, а не только моим».

В сезоне 2024/25 Александр Исак провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 27 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Александра Исака в 120 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: Instagram
