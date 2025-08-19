Реал в следующей игре может продолжить свою уникальную беспроигрышную серию

Мадридский «Реал» 16 сезонов подряд не проигрывает матч-открытие чемпионата Испании.

19 августа на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 1-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Осасуна». Игра начнется в 22:00 по Киеву.

Последние поединки первого тура для «сливочных» завершились 11 победами и 5 ничьими. «Осасуна» также имеет подобную серию – они не проигрывают первый поединок соревнования 7 сезонов подряд: 4 победы и 3 ничьи.

По итогам сезона 2024/25 «Реал» занял второе место в турнирной таблице Ла Лиги (26 побед, 6 ничьих, 6 поражений).