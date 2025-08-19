Реал в следующей игре может продолжить свою уникальную беспроигрышную серию
Соперник мадридцев, «Осасуна», будет иметь такую же возможность
Мадридский «Реал» 16 сезонов подряд не проигрывает матч-открытие чемпионата Испании.
19 августа на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 1-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Осасуна». Игра начнется в 22:00 по Киеву.
Последние поединки первого тура для «сливочных» завершились 11 победами и 5 ничьими. «Осасуна» также имеет подобную серию – они не проигрывают первый поединок соревнования 7 сезонов подряд: 4 победы и 3 ничьи.
По итогам сезона 2024/25 «Реал» занял второе место в турнирной таблице Ла Лиги (26 побед, 6 ничьих, 6 поражений).
1 - @realmadriden 🤍 have not lost their opening @LaLigaEN game in their last 16 seasons (W11 D5). And@osasuna_en ❤have not lost it in their last seven seasons in the competition (W4 D3). Premiere#RealMadridvsOsasuna pic.twitter.com/a0klMTIz0y— OptaJose (@OptaJose) August 19, 2025
