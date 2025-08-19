Л. Киченок / Перес – Глисон / Гамарра Мартинс. Смотреть онлайн. LIVE

В ночь на 20 августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде турнира WTA 500 в мексиканском городе Монтеррей, Мексика.

В 1/8 финала украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) сыграют против тандема Куинн Глисон (США) / Ингрид Гамарра Мартинес (Бразилия). Поединок состоится на стадионе Grandstand первым запуском. Ориентировочное время начала матча – 00:30 по Киеву.

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются против Леолии Жанжан и Марии Козыревой.

