Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Л. Киченок / Перес – Глисон / Гамарра Мартинс. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
19 августа 2025, 20:27 |
182
0

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в городе Монтеррей

Instagram. Эллен Перес и Людмила Киченок

В ночь на 20 августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде турнира WTA 500 в мексиканском городе Монтеррей, Мексика.

В 1/8 финала украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) сыграют против тандема Куинн Глисон (США) / Ингрид Гамарра Мартинес (Бразилия). Поединок состоится на стадионе Grandstand первым запуском. Ориентировочное время начала матча – 00:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются против Леолии Жанжан и Марии Козыревой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
WTA 500 Монтеррей: Киченок стартует на пятисотнике в ночь на 20 августа
Призовые в Цинциннати: Алькарас получил больше Свентек. Сколько у украинок?
Киченок в Цинциннати упустила матчбол в полуфинале против вторых сеяных
Куинн Глисон Ингрид Гамарра Мартинс Людмила Киченок Эллен Перес смотреть онлайн WTA Монтеррей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
