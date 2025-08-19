Экитике, Рейндерс и другие. Новички АПЛ уже забивают и отдают ассисты

Завершился первый тур АПЛ 2025/26. Чем он запомнился для новых игроков чемпионата?

Звездные новички «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» не отличились результативными действиями, однако есть много новых футболистов других команд, которые непосредственно повлияли на результаты матчей.

Интересным фактом является то, что в составе «Манчестер Сити» и «Сандерленда» были два новичка, которые отличились результативными действиями.

Результативные действия новичков АПЛ в первом туре

Уго Экитике (Ливерпуль) – гол и результативная передача

Тиджани Рейндерс (Манчестер Сити) – гол и результативная передача

Мохаммед Кудус (Тоттенхэм) – две результативные передачи

Дан Ндойе (Ноттингем Форест) – гол

Райан Шерки (Манчестер Сити) – гол

Лукас Нмеча (Лидс Юнайтед) – гол

Шемсдин Тальби (Сандерленд) – результативная передача

Омар Алдерете (Сандерленд) – результативная передача