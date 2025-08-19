Экитике, Рейндерс и другие. Новички АПЛ уже забивают и отдают ассисты
Вспомним всех игроков, которые в дебютном матче Премьер-лиги отличились результативными действиями
Завершился первый тур АПЛ 2025/26. Чем он запомнился для новых игроков чемпионата?
Звездные новички «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» не отличились результативными действиями, однако есть много новых футболистов других команд, которые непосредственно повлияли на результаты матчей.
Интересным фактом является то, что в составе «Манчестер Сити» и «Сандерленда» были два новичка, которые отличились результативными действиями.
Результативные действия новичков АПЛ в первом туре
- Уго Экитике (Ливерпуль) – гол и результативная передача
- Тиджани Рейндерс (Манчестер Сити) – гол и результативная передача
- Мохаммед Кудус (Тоттенхэм) – две результативные передачи
- Дан Ндойе (Ноттингем Форест) – гол
- Райан Шерки (Манчестер Сити) – гол
- Лукас Нмеча (Лидс Юнайтед) – гол
- Шемсдин Тальби (Сандерленд) – результативная передача
- Омар Алдерете (Сандерленд) – результативная передача
