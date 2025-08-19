Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
19 августа 2025, 14:45
Экитике, Рейндерс и другие. Новички АПЛ уже забивают и отдают ассисты

Вспомним всех игроков, которые в дебютном матче Премьер-лиги отличились результативными действиями

Экитике, Рейндерс и другие. Новички АПЛ уже забивают и отдают ассисты
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился первый тур АПЛ 2025/26. Чем он запомнился для новых игроков чемпионата?

Звездные новички «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» не отличились результативными действиями, однако есть много новых футболистов других команд, которые непосредственно повлияли на результаты матчей.

Интересным фактом является то, что в составе «Манчестер Сити» и «Сандерленда» были два новичка, которые отличились результативными действиями.

Результативные действия новичков АПЛ в первом туре

  • Уго Экитике (Ливерпуль) – гол и результативная передача
  • Тиджани Рейндерс (Манчестер Сити) – гол и результативная передача
  • Мохаммед Кудус (Тоттенхэм) – две результативные передачи
  • Дан Ндойе (Ноттингем Форест) – гол
  • Райан Шерки (Манчестер Сити) – гол
  • Лукас Нмеча (Лидс Юнайтед) – гол
  • Шемсдин Тальби (Сандерленд) – результативная передача
  • Омар Алдерете (Сандерленд) – результативная передача
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Уго Экитике Тиджани Рейндерс Мохаммед Кудус Райан Шерки Лукас Нмеча Омар Альдерете Шемсдин Тальби Дан Ндойе
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
