Сообщил руководству: вингер Ливерпуля определился со своим будущим
Первый тур АПЛ изменил мнение Федерико Кьезы
27-летний итальянский вингер Федерико Кьеза проинформировал руководство «Ливерпуля» о своём будущем.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, футболист и его агент сообщили клубу о желании остаться в «Ливерпуле».
Ранее этим летом Кьеза планировал покинуть «мерсисайдцев» после того, как не попал в заявку на тур по Азии.
Напомним, что итальянский вингер помог «Ливерпулю» одержать победу в первом туре Английской Премьер-лиги против «Борнмута» (4:2). Федерико вышел на замену и отметился забитым мячом, который вывел его команду вперёд.
🚨 Federico Chiesa and his agent have informed Liverpool about clear desire to stay at the club.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025
Chiesa considered to leave in June/July when #LFC rejected bids for Diaz and Federico was left out of Asian tour.
Now Diaz left, more space and that goal to open new chapter. pic.twitter.com/4HKp6db1Bf
