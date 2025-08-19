Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сообщил руководству: вингер Ливерпуля определился со своим будущим
Англия
19 августа 2025, 09:57 | Обновлено 19 августа 2025, 10:20
302
0

Сообщил руководству: вингер Ливерпуля определился со своим будущим

Первый тур АПЛ изменил мнение Федерико Кьезы

19 августа 2025, 09:57 | Обновлено 19 августа 2025, 10:20
302
0
Сообщил руководству: вингер Ливерпуля определился со своим будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

27-летний итальянский вингер Федерико Кьеза проинформировал руководство «Ливерпуля» о своём будущем.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, футболист и его агент сообщили клубу о желании остаться в «Ливерпуле».

Ранее этим летом Кьеза планировал покинуть «мерсисайдцев» после того, как не попал в заявку на тур по Азии.

Напомним, что итальянский вингер помог «Ливерпулю» одержать победу в первом туре Английской Премьер-лиги против «Борнмута» (4:2). Федерико вышел на замену и отметился забитым мячом, который вывел его команду вперёд.

По теме:
Галатасарай готов заплатить 8 млн евро за бывшего игрока Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Интер отпустил футболиста к конкуренту в Серии А
Артета принял важное решение о будущем Зинченко в Арсенале
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Федерико Кьеза трансферы АПЛ трансферы
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Посмотрите на игру с Эпицентром». Григорчук назвал главную проблему Динамо
Футбол | 18 августа 2025, 11:01 2
«Посмотрите на игру с Эпицентром». Григорчук назвал главную проблему Динамо
«Посмотрите на игру с Эпицентром». Григорчук назвал главную проблему Динамо

Известный тренер уверен, что киевскому клубу не хватает гибкости в плане тактики

Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Футбол | 18 августа 2025, 16:10 14
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски

Одним из фигурантов дела является Владимир Тесля

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Футбол | 19.08.2025, 08:26
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Переговоры провалились. Звездный футболист Реала намерен покинуть клуб
Футбол | 19.08.2025, 09:48
Переговоры провалились. Звездный футболист Реала намерен покинуть клуб
Переговоры провалились. Звездный футболист Реала намерен покинуть клуб
ПИХАЛЕНОК: «Маккаби – очень хорошая команда, они выглядели сильнее Пафоса»
Футбол | 19.08.2025, 05:29
ПИХАЛЕНОК: «Маккаби – очень хорошая команда, они выглядели сильнее Пафоса»
ПИХАЛЕНОК: «Маккаби – очень хорошая команда, они выглядели сильнее Пафоса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 22
Футбол
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
18.08.2025, 09:34 1
Футбол
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 1
Война
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 17
Футбол
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
18.08.2025, 01:50
Бокс
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем