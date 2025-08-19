НАГОРНЯК: «Футболистам надо понять, Премьер-лига – совсем другой уровень»

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк поділився враженнями після поразки від Динамо (1:4) в матчі 3-го туру УПЛ:

– Після гри негативні враження. Програли, знаєте, але ми розуміємо, що програли чемпіону. Намагалися дати бій, намагалися не сидіти в захисті, намагалися шукати щастя біля воріт, але трошки ми ще не готові до такої інтенсивності. Ще раз повторю, я вже заїжджено кажу весь час, але це сьогодення. Чим футболісти швидше зрозуміють, що Прем'єр-ліга – це зовсім інший рівень, тим нам буде легше в майбутньому.

– За рахунку 1:1 розуміли, що трішки можна витерпіти, чи Динамо так нагнітало зсередини, що ні?

– Та ми, коли зрівняли, трошки перехопили ініціативу, і нормально було. Оцей штрафний поламав усе, іди ж з 1:1, і там вже трошки легше. Ну, не допрацювали. Футболісти повинні зрозуміти, що концентрація повинна бути не 40 чи 4 хвилини, а 45-47. Це нам школа, як для них, так і для мене, як для тренера.

– Гол в роздягальню трохи надламав психологічно?

– Неприємно пропускати такой гол. У другому таймі намагалися, зробили заміни, намагалися грати, пішли вабанк та почали грати у відкритий футбол. Могли забити, пропустили два, могли ще пропустити. Ну що зробиш.

– Наскільки задоволені комплектацією команди? Чи будуть підсилення, які проблемні ланки?

– Ми грали не проти дебютантів Прем'єр-ліги, а проти чемпіона Динамо, віце-чемпіона Шахтаря. Шахтар – це команда, яка просто знищила Бешикташ. І тут Динамо, вони трошки невдало виступили з Пафосом. Чемпіони зробили ротацію. Вірю в цих хлопців, які в команді. Але вони, перш за все, повинні повірити в себе. Вони повинні претензії до себе, коли потрібно. Я завжди за все відповідаю, вся вина на мені, але вони повинні дивитися на себе.

– Претензійність у роздягальні відчули? Хтось на когось злий, хтось не добіг, хтось комусь сказав, по-футбольному напіхали один одному?

– У hоздягальні ми засмучені. Галина Герега зайшла, привітала команду з тим, що перший м'яч забили в Прем'єр-лізі. Є хороші моменти, але багато над чим треба працювати.

– Про завдання готовити зарано?

– Завдання одне – залишитися в Прем'єр-лізі. Я не літаю в хмарах. У нас задача – закріпитися в Прем'єр-лізі. Трошки важко перші три тури: Шахтар, Динамо, ЛНЗ. Так пропустили, неприємно, але будемо готуватися далі.