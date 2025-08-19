Карина Кочергина, жена украинского полузащитника польского «Ракува» Владислава Кочергина, опубликовала серию горячих фотографий в своем Instagram.

На снимках избранница известного футболиста позирует в купальнике на отдыхе, выставляя на обозрение свою роскошную фигуру.

«Two Pornstar Martini, please», – подписала публикацию Карина.

Карина Кочергина довольно часто публикует фотосеты, которые зажигают сердца аудитории.

ФОТО. Жена украинского легионера продолжает хвастаться роскошным телом