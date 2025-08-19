Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 августа 2025, 05:28
ФОТО. Жена украинского легионера продолжает хвастаться роскошным телом

Карина Кочергина опубликовала очередную серию фотографий по отдыху

ФОТО. Жена украинского легионера продолжает хвастаться роскошным телом
Instagram. Карина Кочергина

Карина Кочергина, жена украинского полузащитника польского «Ракува» Владислава Кочергина, опубликовала серию горячих фотографий в своем Instagram.

На снимках избранница известного футболиста позирует в купальнике на отдыхе, выставляя на обозрение свою роскошную фигуру.

«Two Pornstar Martini, please», – подписала публикацию Карина.

Карина Кочергина довольно часто публикует фотосеты, которые зажигают сердца аудитории.

ФОТО. Жена украинского легионера продолжает хвастаться роскошным телом

Комментарии
