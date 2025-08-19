ФОТО. Жена украинского легионера продолжает хвастаться роскошным телом
Карина Кочергина опубликовала очередную серию фотографий по отдыху
Карина Кочергина, жена украинского полузащитника польского «Ракува» Владислава Кочергина, опубликовала серию горячих фотографий в своем Instagram.
На снимках избранница известного футболиста позирует в купальнике на отдыхе, выставляя на обозрение свою роскошную фигуру.
«Two Pornstar Martini, please», – подписала публикацию Карина.
Карина Кочергина довольно часто публикует фотосеты, которые зажигают сердца аудитории.
ФОТО. Жена украинского легионера продолжает хвастаться роскошным телом
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За бразильского вингера «горняки» могут в перспективе получить желаемые 50 миллионов евро
Ига Свентек и Жасмин Паолини разыграют трофей тысячника в США