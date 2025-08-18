Перед матчами с Динамо Маккаби Тель-Авив выиграл поединок Кубка Тото

В четверг, 21 августа, в сербском городе Бачка Топола состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между киевским «Динамо» и израильским «Маккаби» (Тель-Авив).

Накануне встречи с киевлянами соперник одержал победу в третьем по значимости турнире в Израиле – Кубке Тото. В матче за 5-е место подопечные Жарко Лазетича обыграли «Хапоэль» из Иерусалима со счетом 2:1.

В начале первого тайма забитым мячом отличился Саед Абу-Фархи, а во втором счет удвоил Дор Турджеман. «Хапоэль» сократил отставание в счете лишь в концовке встречи с пенальти после фола Давиды, автором гола стал Гай Бадаш. Кроме того, на 43-й минуте Абу Фархи попал в перекладину после углового. Та же участь постигла и удар Мадмона на 76-й.

Матч «Маккаби» – «Динамо» пройдет на стадионе TSC Arena, игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Кубок Тото. Матч за 5-е место

Маккаби Тель-Авив – Хапоэль Иерусалим – 2:1 (1:0)

Голы: Абу Фархи, 12, Турджеман, 60 – Бадаш, 88 (пен)

Маккаби Т-А: 22. Мелика, 21. Бен Харош, 4. Хейтор, 5. Али Камара, 14. Гроппер (2. Коэн, 83), 17. Белич (19. Мадмон, 67), 30. Ной (36. Шахар, 58), 23. Ледерман, 34. Абу Фархи (77. Давида, 46), 11. Йехезкель (кап), 9. Турджеман (15. Маледе, 67).