Альварес округлил несколько своих показателей результативности
Несмотря на гол аргентинца, «Атлетико» все равно проиграл «Эспаньолу»
Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес отличился первым забитым мячом в сезоне 2025/26.
17 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги между командами «Эспаньол» и «Атлетико». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Пере Милья забил победный гол на 84-й минуте.
Благодаря забитому мячу Альварес округлил несколько своих показателей результативности:
- 30 голов в составе «матрасников»
- 120 голов на клубном уровне (54 – «Ривер Плейт», 36 – «Манчестер Сити», 30 – «Атлетико»)
- 50 результативных действий в топ-5 лигах Европы (28: 20 Г + 8 А за «Ман Сити», 22: 18 Г + 4 А за «Атлетико»)
Также Хулиан сравнялся с легендой «матрасников» по количеству голов в составе испанского клуба.
