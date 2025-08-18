Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Альварес округлил несколько своих показателей результативности
Испания
Альварес округлил несколько своих показателей результативности

Несмотря на гол аргентинца, «Атлетико» все равно проиграл «Эспаньолу»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес отличился первым забитым мячом в сезоне 2025/26.

17 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги между командами «Эспаньол» и «Атлетико». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Пере Милья забил победный гол на 84-й минуте.

Благодаря забитому мячу Альварес округлил несколько своих показателей результативности:

  • 30 голов в составе «матрасников»
  • 120 голов на клубном уровне (54 – «Ривер Плейт», 36 – «Манчестер Сити», 30 – «Атлетико»)
  • 50 результативных действий в топ-5 лигах Европы (28: 20 Г + 8 А за «Ман Сити», 22: 18 Г + 4 А за «Атлетико»)

Также Хулиан сравнялся с легендой «матрасников» по количеству голов в составе испанского клуба.

По теме:
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби Алонсо рассказал все, что думает о Ламине Ямале
ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с вундеркиндом, который впечатлил Алонсо
Эспаньол Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Диего Симеоне статистика Ла Лига Хулиан Альварес Манчестер Сити Ривер Плейт
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
