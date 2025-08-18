Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес отличился первым забитым мячом в сезоне 2025/26.

17 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги между командами «Эспаньол» и «Атлетико». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Пере Милья забил победный гол на 84-й минуте.

Благодаря забитому мячу Альварес округлил несколько своих показателей результативности:

30 голов в составе «матрасников»

120 голов на клубном уровне (54 – «Ривер Плейт», 36 – «Манчестер Сити», 30 – «Атлетико»)

50 результативных действий в топ-5 лигах Европы (28: 20 Г + 8 А за «Ман Сити», 22: 18 Г + 4 А за «Атлетико»)

Также Хулиан сравнялся с легендой «матрасников» по количеству голов в составе испанского клуба.

🇦🇷 Julián Álvarez has now reached 120 club goals:



▪️ River Plate – 54 goals

▪️ Manchester City – 36 goals

▪️ Atlético – 30 goals



Elite! 🕷️ pic.twitter.com/To36nigm34 — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) August 18, 2025

Julián Álvarez has scored 30 goals for Atlético Madrid. pic.twitter.com/9xqdYLU7h1 — StatMuse FC (@statmusefc) August 17, 2025