Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
18 августа 2025, 21:10 | Обновлено 18 августа 2025, 21:48
Хаби Алонсо рассказал все, что думает о Ламине Ямале

Испанский тренер похвалил лидера «Барселоны»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» испанский специалист Хаби Алонсо рассказал все, что думает о лидере каталонского клуба вингере Ламине Ямале.

– Что вы можете сказать о Ламине Ямале?

– Ламин Ямаль – это важный игрок для «Барселоны» и сборной Испании.

Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года. Футболисту также доверили носить легендарный 10-й номер.

