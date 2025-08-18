Хаби Алонсо рассказал все, что думает о Ламине Ямале
Испанский тренер похвалил лидера «Барселоны»
Главный тренер мадридского «Реала» испанский специалист Хаби Алонсо рассказал все, что думает о лидере каталонского клуба вингере Ламине Ямале.
– Что вы можете сказать о Ламине Ямале?
– Ламин Ямаль – это важный игрок для «Барселоны» и сборной Испании.
Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года. Футболисту также доверили носить легендарный 10-й номер.
